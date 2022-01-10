В Ярославской области 10 января от коронавируса умерли восемь человек

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 10 января, от коронавируса скончались восемь человек. После резкого увеличения числа смертей коронавируса 1 и 2 января (в эти дни скончались 18 и 20 человек соответственно), шкала смертности пошла на спад. С 3 января до сегодняшнего дня фиксировалось от 8 до 12 летальных исходов за день. С начала пандемии COVID-19 убил 1 987 ярославцев.

За сутки в Ярославской области зарегистрировано 187 новых заражений COVID-19. Ежедневно число заболевших уменьшается. С начала пандемии заразились коронавирусом 87 592 ярославца.

Заразились в России: 10 666 679 (+15 830)

Умерли в России: 316 904 (+741)