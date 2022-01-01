Новогодняя программа в парках Ярославля

В парках Ярославля для детей и взрослых пройдут праздничные программы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на коронавирусные ограничения, из-за которых отменили традиционные гуляния на Советской площади и отказались от заливки главного катка города, отдохнуть и повеселиться в Ярославле в новогодние праздники все же можно. Главное, знать, где.

На Советской площади все же открыли новогоднюю ярмарку и аттракционы. Ежедневно до 8 января в центре Ярославля можно отдохнуть вот по этой программе:

11:00–19:00 - новогодняя ярмарка;

12:00–19:00 - работа каруселей;

15:00–16:00 - детская анимационная программа;

16:00–17:00 - концертно-развлекательная программа;

17:00–18:00 - молодежная программа; 1

18:00–19:00 - дискотека.

Развлекательные мероприятия пройдут и в парках города.

Юбилейный парк - 1, 2 и 8 января с 15:00 до 17:00.

Парк 30-летия Победы - 1, 2 и 8 января с 12:00 до 13:30, 7 января - с 15:00 до 17:00.

Парк "Нефтяник" - 1 января с 15:00 до 16:30, 7 и 8 января 12:00 до 13:30.