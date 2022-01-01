Новогодняя программа в парках Ярославля

В парках Ярославля для детей и взрослых пройдут праздничные программы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Несмотря на коронавирусные ограничения, из-за которых отменили традиционные гуляния на Советской площади и отказались от заливки главного катка города, отдохнуть и повеселиться в Ярославле в новогодние праздники все же можно. Главное, знать, где.
На Советской площади все же открыли новогоднюю ярмарку и аттракционы. Ежедневно до 8 января в центре Ярославля можно отдохнуть вот по этой программе:
11:00–19:00 - новогодняя ярмарка;
12:00–19:00 - работа каруселей;
15:00–16:00 - детская анимационная программа;
16:00–17:00 - концертно-развлекательная программа;
17:00–18:00 - молодежная программа; 1
18:00–19:00 - дискотека.
Развлекательные мероприятия пройдут и в парках города.
Юбилейный парк - 1, 2 и 8 января с 15:00 до 17:00.
Парк 30-летия Победы - 1, 2 и 8 января с 12:00 до 13:30, 7 января - с 15:00 до 17:00.
Парк "Нефтяник" - 1 января с 15:00 до 16:30, 7 и 8 января 12:00 до 13:30.