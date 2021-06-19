С Днем медицинского работника!

ФОТО: Ярославская областная клиническая туберкулезная больница

20 июня медики будут принимать поздравления от коллег, друзей, знакомых, от благодарных пациентов.

Этот праздник всегда служит напоминанием о том, насколько значим и бесценен самоотверженный труд медицинских работников. Посвятить себя профессиональной медицинской деятельности – значит быть способным отдавать силы и время на постоянное совершенствование своих знаний и навыков, быть готовым искать индивидуальный подход к каждому пациенту и, что особенно, важно, всей душой любить своё дело и помнить о своем высоком призвании – помогать людям!

Фтизиатрия – особенная область медицины, которой свойственна особая душевность, поэтому в Ярославской областной клинической туберкулёзной больнице нет случайных людей, именно здесь работают самые чуткие и отзывчивые специалисты, которые на своем посту днем и ночью спасают здоровье и жизни людей!

Сегодня в Ярославской областной клинической туберкулёзной больнице применяются современные методы выявления, диагностики, профилактики, лечения больных туберкулезом.

Для этого имеется полный набор диагностических технологий – рентгенологических, лабораторных, молекулярно-генетических, хирургических, которые нельзя было бы представить ещё пару десятилетий назад. Больница полностью обеспечена необходимыми лекарственными препаратами для лечения больных.

ФОТО: Ярославская областная клиническая туберкулезная больница

Туберкулез – это болезнь, которая развивается у ослабленных людей. Латентная туберкулезная инфекция может дремать в организме человека в течение всей жизни и проснуться тогда, когда организм ослаблен. Поэтому для объективной диагностики туберкулёза и назначения срочного лечения в Ярославской областной клинической туберкулёзной больнице с 2020 года внедрен и используется передовой лабораторный метод выявления T-SPOT.TB. Ведь своевременно и точно поставленный диагноз пациенту – это успех его лечения.

Но ни один, даже самый современный прибор, не сможет заменить чуткого и внимательного отношения к пациенту. Поэтому суть профессии медика остается прежней – высшей ценностью является человек и его здоровье. Не только провести полноценное обследование больному, назначить лечение, но и поверить в себя, обрести силы, здоровье и, зачастую, новую жизнь - вот главная задача всех специалистов, работающих в медицине!

А в день профессионального праздника медицинского работника присоединяемся ко всем поздравлениям, и от всего нашего коллектива желаем врачам, в первую очередь, быть профессионалами своего дела на этом благородном поприще, чтобы сопутствовала всегда во всем удача. А еще мы желаем им заботиться не только о здоровье пациентов, но и своем собственном, которого никогда не бывает слишком много. И пусть их никогда не покидает уверенность в собственных силах!.

В Ярославле недавно закончилось подведение итогов голосования в рамках проекта «Народная медицинская премия-2021» на сайте kp. ru, при информационной поддержке журнала «Антенна-Телесемь»12+, газеты «Комсомольская правда»18+ и газеты «Ва-банкъ»18+. В номинации «Лучшее государственное медицинское учреждение Ярославской области» победа присуждена Ярославской областной клинической туберкулезной больнице. Мы поздравляем весь коллектив этого учреждения с таким успехом!

ГДЕ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ:

- ул. Собинова, д. 24 - Флюоростанция, т. 72-93-40,

- ул. Павлова, д. 2А - Кабинет компьютерной томографии, т. 48-46-91,

- ул. Собинова, д. 43 - Рентген- кабинет, 32-93-59,

- регистратура взрослого поликлинического отделения, г. Ярославль, т. 20-80-32,

- регистратура детского поликлинического отделения, г. Ярославль, т. 20-80-56,

- регистратура взрослого поликлинического отделения, г. Рыбинск, т. 8 (4855) 40-40-69,

- регистратура детского поликлинического отделения, г. Рыбинск, т. (4855) 40-40-59.