Роспотребнадзор развеял самые страшные мифы о вакцинации от COVID-19

Многие ярославцы не готовы делать прививку из-за различных опасений, ведь слухов о «возможных последствиях» ходит немало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре ответили на семь главных вопросов о вакцинации от COVID-19. Многие ярославцы не готовы делать прививку из-за различных опасений, ведь слухов о «возможных последствиях» ходит немало. Например, ярые антипрививочники утверждают, что забеременеть после вакцинации невозможно. Что об этом говорят специалисты?

- Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность. Российские вакцины прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Многих так же волнует вопрос выбора вакцины. По заявлению Роспотребнадзора, вакцинироваться можно любой российской вакциной, так как все они одинаково безопасны и эффективны. Консультация с врачом требуется для тех, кто имеет хронические заболевания или другие особенности здоровья.

Нужно ли прививаться гражданам, которые уже переболели коронавирусом? Да, всем, кто уже переболел коронавирусом, рекомендуется вакцинироваться.

- Вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У переболевших людей развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту, - отметили в Роспотребнадзоре, а также рекомендовали привиться спустя пару месяцев после выздоровления.

Вероятность заболеть после прививки сохраняется, однако, заболевание переносится легче и без осложнений.

Был развеян миф и о влиянии вакцин на ДНК человека. По заявлению специалистов, ни одна из вакцин не взаимодействует с ДНК и не способна повлиять на нее.

- Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Способна ли вакцина работать против новых вариантов вируса сейчас выясняют эксперты. В случае, если станет известно о неэффективности вакцины против мутаций вируса, будет изменен ее состав.