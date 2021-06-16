В Ярославской области из-за коронавируса вновь вводят ограничения

В Ярославской области вновь вводят COVID-ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области из-за ухудшения ситуации по коронавирусу вновь вводятся ограничения. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

Будут действовать следующие ограничения:

- запрет на работу предприятий общепита с 2 часов ночи до 6 часов утра (за исключением гостиничных лобби-баров и придорожных кафе;

- заполняемость трибун на спортивных мероприятиях - до 50%;

- детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых;

- предприятиям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленную работу;

- работникам сферы услуг, связанной с приемом туристов, рекомендовано привиться или еженедельно делать тест (в первую очередь это касается сотрудников гостиниц, музеев, столовых, баров, ресторанов);

- усилен контроль за соблюдением санитарных мер в торговых учреждениях, в транспорте пройдут рейды;

- крупные массовые мероприятия отмены до 15 июля.

Правда, по последнему пункту губернатор сделал уточнение: часть запланированных мероприятий все же пройдет, но при условии, что будут известны их участники, которые предварительно сделают тест на COVID-19.

Сейчас по коронавирусным ограничениям готовится официальное постановление правительства области.

На данный момент многие заболевшие - более 100 человек - находятся в крайне тяжелом состоянии, летальные случаи фиксируются ежедневно.

- За последние сутки нам пришлось развернуть еще 165 коек для заболевших коронавирусом. Количество госпитализированных растет серьезными темпами: каждый день в больницы поступает пациентов больше, чем выписывается. Резерв мощностей есть – при необходимости мы можем открыть более 3 тысяч ковидных коек, как в пик заболеваемости, но хотим сделать все возможное, чтобы этого не потребовалось. Не буду скрывать: ситуация очень настораживает, - сказал Дмитрий Миронов.