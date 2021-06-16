"Хореографический голод" ярославских ценителей искусства насытят будущие звезды балета

Состоялось открытие выставки фоторабот действующего артиста ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Евгения Масалкова. ФОТО: Дмитрий Скобелев

В Ярославле на площадке Концертно-зрелищного центра «Миллениум» стартовал Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов «Характерный и народно-сценический танец».

Для участия в конкурсе со всей России приехали молодые артисты. Кто-то из них, блеснув в Ярославле, определенно может завоевать свои звездные перспективы.

Пресс-конференция, предшествовавшая открытию конкурса, стала многолюдной. И немудрено – даже выступавших на ней спикеров было восемь!

Ксения Трубникова, заместитель директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ, отметила, что рада видеть участников конкурса в очном формате. Она отметила, что фестиваль проводится с 2013 года, и динамика его развития очевидна: количество заявок от участников выросло на 60%. При этом он является ступенью к конкурсу международному, который в 2022 году состоится в Большом театре.

Ксения Трубникова поблагодарила Ярославскую область, которая с 2019 года придала конкурсу новую форму – он стал проходить в формате форума с расширенной деловой и творческой программой, мастер-классами и лекциями, творческими встречами. Она считает, что это сотрудничество необходимо продолжать.

Марина Васильева, директор департамента культуры Ярославской области, признала, что для региона важно и ценно принимать у себя конкурс такого высокого уровня. При всем богатстве ярославской культурной палитры, в регионе нет ни хореографического училища, ни музыкального театра. Ярославцы испытывают «голод» по танцу, по балету, и конкурс становится для нашего зрителя своего рода частичной компенсацией этой нехватки.

Директор департамента культуры подчеркнула, что с точки зрения площадок и средств размещения у Ярославля достаточно возможностей для того, чтобы проводить масштабный форум с большим количеством участников и разнообразной программой. Регион готов обеспечить артистам гостеприимство и комфорт. И при этом надеется, что его представители вновь и вновь будут становиться лауреатами конкурса. А сам конкурс продолжит развиваться, прочно «прописавшись» в Ярославле.

Для участия в конкурсе со всей России приехали молодые артисты. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Андрей Петров, председатель жюри конкурса, директор Международной Федерации балетных конкурсов, советский и российский артист балета и хореограф, основатель и художественный руководитель Театра Кремлёвский балет, порадовался, что Ярославль «в полном смысле слова становится балетным городом», где можно демонстрировать различные виды танцевального искусства.

Говоря о номинации «Характерный и народно-сценический танец», Андрей Петров подчеркнул: народный танец как ничто другое подчеркивает своеобразие каждого народа, и в этом многоцветье организаторы конкурса надеются найти новые молодые яркие таланты, которые в дальнейшем будут служить людям и искусству.

Сергей Усанов, генеральный директор Международной Федерации балетных конкурсов рассказал, что Всероссийский конкурс – преемник и продолжатель Всесоюзного конкурса артистов балета и балетмейстеров, давшего целую плеяду великих артистов, блестящих танцовщиков, звезд мирового балета. По его словам, «Ярославль стал пионером развития Всероссийского конкурса», поскольку именно здесь была расширена его программа. Конкурс превратился в яркий фестиваль для зрителей и в содержательный форум для профессионалов.

Марина Куклина, директор Московского государственного академического театра танца «Гжель», сообщила, что цель ее платформы на конкурсе – соединить молодых балетмейстеров и композиторов.

Сергей Березкин, член Совета Федерации от Ярославской области, пожелав успеха и взаимообогащения конкурсантам, порадовался тому, что ярославцы в течение этой недели смогут насладиться танцевальной культурой. В свою очередь директор КЗЦ «Миллениум» Игорь Сидоренко обратил внимание на то, что в конкурсе принимают участия и ярославцы из «Театра балета» Александра Гордиенко. Ну а художественныйруководитель Волковского театра Сергей Пускепалис отметил, что у Минкульта РФ и департамента культуры Ярославской области «сложились общие координаты, которые позволяют уже во второй раз проводить такой серьезный форум». Ему приятно сознавать, что будущие звезды сцены смогут получать путевку в жизнь именно в Ярославле, на всю жизнь сохраняя добрые воспоминания о нашем городе и возвращаясь в него.

Пресс-конференция, предшествовавшая открытию конкурса, стала многолюдной. ФОТО: Дмитрий Скобелев

По завершению пресс-конференции в фойе «Миллениума» состоялось открытие выставки фоторабот действующего артиста ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Евгения Масалкова. Его фотокартины – путешествие в мир, созданный первооткрывателем жанра народно-сценического танца Игорем Моисеевым.

Напомним, что сегодня зрители смогут побывать в КЗЦ «Миллениум» на Праздничном концерте Хора им. М.Е. Пятницкого, а 18 июня – на концерте «Танцевальный триптих».

Конкурсные просмотры и мастер-классы пройдут в прямой трансляции на портале Культура.рф. Номера в исполнении победителей и лауреатов конкурса будут показаны 20 июня на Торжественном закрытии, награждении лауреатов и гала-концерте победителей, трансляция которого будет вестись на сайты: balletcontest.ru, Культура.рф, rosconcert.ru и яркзц.рф.