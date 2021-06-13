Эпидситуация с COVID-19 ухудшается: при въезде в Ивановскую область выставлены наряды ДПС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 13 июня при въезде в Ивановскую область стоят наряды ДПС. Такое решение принял региональный оперштаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве. Для иногородних жителей, которые будут въезжать в Ивановскую область, обязательна 14-дневная самоизоляция.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, свободный въезд в область без соблюдения самоизоляции будет действовать для нескольких категорий граждан:

- для тех, кто имеет справку о наличии антител, которая выдана не ранее 1 января 2021 года,

- для тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19,

- для тех, у кого есть справка об отрицательном тесте на COVID-19, который сделан не ранее, чем за три дня до въезда в Ивановскую область.

Напомним, что в Москве в связи с большим количеством заболевших, выходные продлятся до 20 июня.

- Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Ивановской области, по данным на 13 июня, с начала пандемии COVID-19 заболели 37 037 человек (за сутки +61), 1 242 человека (+1 за сутки) умерли.