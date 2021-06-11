«Очень печально, когда в спорт вмешиваются политики»: вратарь ярославского “Шинника” Дмитрий Яшин покинул футбольный клуб

Дмитрий Яшин пришел в команду в 2013 году. Фото: «ФК «Шинник» Ярославль»

9 июня стало известно, что ярославский футбольный клуб «Шинник» покидает вратарь Дмитрий Яшин. Футболист пришел в команду в 2013 году и за 8 лет работы стал одним из уважаемых игроков клуба.

- Закончился срок контракта у многолетнего вратаря "Шинника" Дмитрия Яшина. Дмитрий пришел в команду в 2013-м году, за восемь лет стал вице-капитаном и, можно сказать, хранителем традиций коллектива. В активе голкипера 183 проведенные игры в рамках первенства страны, - написали об уходе вратаря в официальной группе «ФК «Шинник» Ярославль» ВКонтакте.

Но уход футболиста оказался не таким простым, как могло показаться. Дмитрий признался, что такой жизненный поворот был для него неожиданностью.

- Признаюсь честно, мой уход был неожиданным, даже для меня. Я считаю и всегда буду так думать, что спорт должен быть аполитичен на всех уровнях. Очень печально, когда в спорт вмешиваются политики, на примере футбольного клуба «Шинник», мы видим к чему это приводит.

Утрачиваются главный спортивный принцип:

быстрее, выше, сильнее, - написал Дмитрий Яшин на своей странице «ВКонтакте».

Болельщикам остается только догадываться о реальных причинах ухода игрока.

- Дима, спасибо тебе за годы в «Шиннике», за игры, что были выиграны благодаря тебя, за то, что нам были не страшны пенальти, за то, что всегда готов был к диалогу и к разговорам с болельщиками. То, как поступило руководство, пусть останется на их совести, не переживай и удачи в новых начинаниях. Не побоюсь этого слова - ты стал легендарным человеком для клуба и останешься! - пишут слова поддержки фанаты Дмитрия.

О дальнейших планах футболист пока не рассказывает и держит небольшую интригу. Пока известно только то, что из Ярославля Дмитрий уезжать не собирается.

- На этом жизнь не останавливается! Впереди меня ждет новый интересный вызов, я бы даже сказал уникальный. В ближайшее время вы все узнаете. Из Ярославля я не переезжаю, так что на связи, - подытожил Яшин.