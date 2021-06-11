Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 июня 2021 года: за неделю скончались 19 человек, заразились 553

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 41 928 (+80)

Всего заражений в России: 5 180 454 (+12 505)

Всего выздоровлений в Ярославской области: 39 850

Умерли в Ярославской области: 640 человек (+2)

Умерли в России: 125 674 (+396)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за неделю от COVID-19 скончались 19 человек. За этот же период инфекцию подхватили 553 ярославца, вылечились от нее 483 пациента.

Госпитализирован на инфекционные койки в стационары 671 человек: 453 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 218 с типичной клиникой COVID-19. По данным на 4 июня, госпитализированных было существенно меньше – 550.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 22051;

Рыбинск – 3920;

Ростовский МР - 2231;

г.о. Переславль-Залесский - 2370;

Тутаевский МР -1472;

Ярославский МР - 1504;

Угличский МР - 1590;

Борисоглебский МР - 1035;

Некрасовский МР -1104;

Гаврилов-Ямский МР – 834;

Пошехонский МР - 660;

Рыбинский МР - 533;

Даниловский МР - 475;

Мышкинский МР - 406;

Большесельский МР - 348;

Некоузский МР - 553;

Любимский МР - 329;

Первомайский МР - 313;

Брейтовский МР - 198.