Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 июня 2021 года: за неделю скончались 19 человек, заразились 553

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 41 928 (+80)
Всего заражений в России: 5 180 454 (+12 505)
Всего выздоровлений в Ярославской области: 39 850
Умерли в Ярославской области: 640 человек (+2)
Умерли в России: 125 674 (+396)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за неделю от COVID-19 скончались 19 человек. За этот же период инфекцию подхватили 553 ярославца, вылечились от нее 483 пациента.
Госпитализирован на инфекционные койки в стационары 671 человек: 453 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 218 с типичной клиникой COVID-19. По данным на 4 июня, госпитализированных было существенно меньше – 550.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 22051;
Рыбинск – 3920;
Ростовский МР - 2231;
г.о. Переславль-Залесский - 2370;
Тутаевский МР -1472;
Ярославский МР - 1504;
Угличский МР - 1590;
Борисоглебский МР - 1035;
Некрасовский МР -1104;
Гаврилов-Ямский МР – 834;
Пошехонский МР - 660;
Рыбинский МР - 533;
Даниловский МР - 475;
Мышкинский МР - 406;
Большесельский МР - 348;
Некоузский МР - 553;
Любимский МР - 329;
Первомайский МР - 313;
Брейтовский МР - 198.