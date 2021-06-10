В Тутаеве пустят новый грузопассажирский паром Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Администрация Тутаевского района сейчас принимает важное для всех горожан решение – закупать или нет новый грузопассажирский паром. Его стоимость – 10 миллионов рублей. Он сможет плавать по мелководью, перевозить одновременно 13 машин и приставать к берегу без причала.

Сейчас с одного берега на другой тутаевцы могут попасть тремя способами: на лодках, теплоходе или автобусе через Ярославль. Все три способа не всегда удобны, теплоход то и дело встает на ремонт или не выходит в рейс из-за уровня вода, а на автобусе дорога занимает слишком много времени. Горожане жалуются, поэтому проблему нужно срочно решать.

- Мы рассмотрели разные предложения, стоимость подходящего для нас парома варьируется от 9 до 15 миллионов рублей. Самое главное, что мы становимся хозяевами положения. Это будет наша муниципальная собственность. Мы будем независимы от временных перевозчиков, - рассказал глава администрации Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Из-за выбросов на Рыбинской ГЭС и повреждения причалов, прошлого перевозчика в 2019 году обязали установить специальное приспособление для выгрузки пассажиров, медицинские пункты и охрану. Перевозчик отказался это делать, но цены при этом поднял до 500 рублей за переправу грузовика в одну сторону.