Новые электрокатамараны будут строить на ярославской верфи

Авторская разработка Александра Лукьянова - красивый, удобный, экономичный и экологичный электрокатамаран. Фото ГК «Паритет»

Завершился ПМЭФ-2021 - Петербургский международный экономический форум. Он стал урожайным для ярославской делегации: инвестиционный портфель региона по итогам двух дней форума в Санкт-Петербурге составил порядка 30 млрд рублей. В результате заключенных договоренностей будет создано более четырех тысяч рабочих мест. О том, с какими подписанными соглашениями приехали из Северной столицы, в частности, ярославские судостроители, корреспондент «КП» побеседовал с Алексеем Лукьяновым, соучредителем ГК «Паритет».

Итогом трехстороннего соглашения станет строительство судов нового типа. Фото ГК «Паритет»

- Алексей Борисович, с чем можно поздравить команду Группы компаний «Паритет»?

- С тем, что на нашей ярославской верфи будет построено от пяти до семи электрокатамаранов, каждый - на 130 посадочных мест. Трехстороннее соглашение об инвестициях на сумму более миллиарда рублей подписали на форуме 4 июня губернатор Дмитрий Миронов, а также руководители ГК «Паритет» и крупнейшего российского оператора речных круизов – ООО «ВодоходЪ». Соглашение вступит в силу, когда в 2022 году успешно пройдут ходовые испытания первого электрокатамарана, который мы сейчас строим по нашему проекту по заказу «Водохода». Это будет первое экскурсионное судно нового типа, полностью на электрическом ходу. Строим его для Нижнего Новгорода.

- Именно такой электрокатамаран - ваш авторский проект?

- Да, мы строим судно, на которое имеем патент, автор изобретения - соучредитель ГК «Паритет» Александр Лукьянов. И одна из характеристик нашего электрокатамарана - эффектный, красивый дизайн. Людям будет приятно ступить на палубу, прокатиться на нем по водным просторам.

- Каковы перспективы заключенного соглашения помимо строительства новых судов на электрическом ходу?

- Могу сказать, что в целом участие в ПМЭФ для нас - это очень важное, статусное событие. И тот факт, что своим авторитетом Группу компаний «Паритет» поддержал глава региона, говорит о многом. Нашу состоятельность, надежность видят и признают на самом высоком уровне - это дорогого стоит. И мы, в частности, готовы посоревноваться с зарубежными судостроителями, производителями аналогичной продукции: чьи суда - их или наши, ярославские, с верфи «Паритета» - будут более надежными, экономичными, удобными и привлекательными для тех, кто любит прогулки по воде. Тем более что вскоре ожидаются конкурсы на замену морально устаревших прогулочных, экскурсионных судов на более современные, на электрическом ходу. И мы надеемся, что в этих конкурсах составим достойную конкуренцию зарубежным производителям!

Фото ГК «Паритет»

- Что ж, остается только пожелать удачи вам и семь футов под килем новым красивым электрокатамаранам под маркой ГК «Паритет»!

- Благодарю! И уверен, что уже через год сможем пригласить желающих на прогулку на нашем электрокатамаране по волжским водам. Впрочем, и экспортный потенциал нового судна чрезвычайно высок!

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

- Я очень рад, что компании «Паритет» и «ВодоходЪ» сошлись во мнении о необходимости совместной проработки вопроса создания инновационных катамаранов, - сказал Дмитрий Миронов. - Предполагаю, что это очень перспективное направление в судостроении, имеющее в том числе хороший экспортный потенциал. Не сомневаюсь, что продукция компании «Паритет» займет достойное место во флотилии «Водохода». Договоренность свидетельствует о признании высокого уровня качества, комфорта и безопасности продукции, которую выпускают судостроители нашего

Справка

ООО «Паритет-Центр» - производитель и экспортер судов на подводных крыльях, с 2013 года - водных велосипедов Seabike, разработчик и владелец патентов на изобретения и полезные модели.