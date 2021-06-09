Дмитрий Миронов: «Сделаем все, чтобы работа выездных бригад врачей ФМБА была плодотворной»

Вероника Скворцова пообещала, что выездные бригады врачей ФМБА и в этом году будут работать в Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

– Мы рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в рамках проекта «Мобильная медицина», который позволяет сделать медицинскую помощь максимально доступной для всех жителей региона. Правительство области со своей стороны сделает все необходимое, чтобы работа выездных бригад была эффективной, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Кроме того, мы готовы всячески содействовать организации сотрудничества ФМБА с предприятиями ярославского фармацевтического кластера. Сейчас у нас работают семь крупных фармацевтических производств, оснащенных современным оборудованием, налажена подготовка кадров для них. Предприятия уже со студенческой скамьи отслеживают талантливых и увлеченных молодых людей и приглашают их на работу. Мы готовы рассмотреть ваши пожелания и предложения о возможном взаимодействии.

В 2017 и 2019 годах мобильные комплексы ФМБА уже работали в Ярославской области и посетили все муниципальные районы. Врачи проводили осмотр населения, в том числе детей. Были организованы флюорография, маммография, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, электрокардиография, биохимическое и другие исследования. Ежедневно специалисты осматривали около 300 пациентов. За два года работы охвачены почти 12 тысяч человек, из них около двух с половиной тысяч – дети. По результатам проведенных осмотров 708 жителей региона получили специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь в клиниках ФМБА России. Комплексы позволили провести обследование граждан в отдаленных районах, выявить ряд хронических неинфекционных заболеваний и в дальнейшем продолжить лечение пациентов в амбулаторных или стационарных условиях, в том числе в федеральных клиниках ФМБА. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

– Проект продолжается, лучшие специалисты в этом году примут участие в этой акции: в регион приедут врачи разных медицинских профилей, все будут оснащены портативным оборудованием, – сказала Вероника Скворцова. – Привезем необходимую технику для проведения флюорографии, маммографии, рентгеновскую установку. Это поможет оказать высококвалифицированную помощь жителям отдаленных деревень. Пациентов с заболеваниями будем брать на контроль и при необходимости госпитализировать в лучшие центры ФМБА.