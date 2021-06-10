В Ярославской области многодетной матери отказали в пенсии

Чтобы считаться многодетной матерью и получить за это пенсию досрочно, нужно не только родить детей, но и воспитать их Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В редакцию «Комсомольской правды» пришло письмо с просьбой помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Мужчина, который обратился в редакцию, просил не за себя, а за свою знакомую - жительницу Даниловского района Светлану М. По словам мужчины, она родила и воспитала десятерых детей и имеет право на получение пенсии с 50 лет. Однако, утверждал неравнодушный гражданин, в пенсии матери-героине было отказано даже без объяснения причин.

- Светлана нуждается в этой пенсии, так как не имеет никаких источников дохода. Дети, конечно, поддерживают мать, но этого недостаточно даже для удовлетворения самых примитивных бытовых нужд. Мне просто по-человечески жаль Светлану, - пояснил ее знакомый.

Естественно, редакция не могла пройти мимо такой вопиющей несправедливости. Но чем больше мы узнавали подробности жизни "матери-героини", тем больше становились понятны причины отказа в пенсии.

Как оказалось, Светлана М. действительно родила десятерых детей. Все они уже взрослые люди, которые работают, в том числе и на неплохих должностях. Но дело в том, что в отношении восьми из десяти детей жительница Даниловского района была лишена родительских прав. Как оказалось, оставшись без мужа, Светлана пристрастилась к алкоголю и времени для воспитания детей у нее уже не оставалось. Родить их родила, а воспитывала лишь до 8 лет, после чего дети отправлялись под опеку государства.

- Человек слабый... Так что же, ему тоже помогать нужно. Иногда очень расстраивает бесчувственное отношение к таким людям. Пьет, да. Но тоже ведь человек, – говорит знакомый семьи, который, зная все обстоятельства жизни опекаемой им женщины, все равно настаивает на том, что ей положена пенсия как многодетной матери. Она ж родила... Несмотря на всю очевидность ситуации, КП-Ярославль обратилась за комментариями в Отделение ПФР по Ярославской области.

- Чтобы получать пенсию, в первую очередь, необходимо подать соответствующее заявление, что жительницей Даниловского района сделано не было. Кроме того, решением Даниловского суда гражданка была лишена родительских прав в отношении восьми старших детей. Таким образом, она не имеет права на получение пенсии по возрасту с 50 лет, - пояснили в пресс-службе ведомства.