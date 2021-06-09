Путешествие выходного дня: как прошел День города и что посмотреть гостям в Ростове Великом

В былые времена Ростов не уступал своей значимостью Новгороду и Киеву. Фото: Иван Ашастин

Закрытие границ привело к резкому росту внутреннего турпотока. К примеру, по данным оператора Tele2, регионы, «кольцом» окружающие столицу, – самые популярные места отдыха у москвичей. Прошлым летом число московских туристов в наших краях выросло вдвое, при этом тенденции показывают: в этом сезоне заложен еще больший потенциал к росту.

Тем более что в Ярославской области есть на что посмотреть. Регион не только удачно входит в маршрут Золотого кольца, но и отличается богатой культурной жизнью. Так, например, Ростов Великий – один из старейших и красивейших городов России, отметил в минувшую субботу 1159-летие. В честь этого в центральной части города прошли развлекательные мероприятия. Событие привлекло как горожан, так и гостей из других уголков области и, конечно же, туристов. Празднование не осталось незамеченным и среди операторов мобильной связи. В Tele2 определили самые популярные площадки дня города. В день мероприятия общий интернет-трафик на четырех главных локациях – это Соборная площадь, парк Городской сад, стадион «Спартак» и улица Маршала Алексеева, вырос более чем в 2 раза, а количество звонков, которые совершили отдыхающие, увеличилось втрое.

Максимальный всплеск активности клиентов Tele2 на площадках Дня города отмечался с 18:00 до 22:00. Любопытный факт: больше всего интернет-трафика гости использовали во время Юбилейного данс-парада на Соборной площади и на показе комедии Чарли Чаплина с живым музыкальным сопровождением от ансамбля Artnovi Band в Городском саду. А максимальное число звонков отмечалось во время Фестиваля «Калейдоскоп вкусов» на улице Маршала Алексеева. При этом взрывной рост и трафика, и звонков был зафиксирован во время праздничного салюта в завершении события.

Особенно благодатны виды – летом. Фото: Иван Ашастин

По данным оператора, гости активно делились фото и видео в соцсетях и мессенджерах. Наиболее популярными интернет-площадками стали: Instagram, Facebook, «Одноклассники», а мессенджерами – WhatsApp и Viber.

Большая емкость сети Tele2 позволяла каждому быть онлайн даже на столь массовом событии. Что ж, в завершение хочется сказать, что гости наверняка открыли для себя Ростов с необычной стороны – с водной глади озера им открылись художественные вида древнего города. Храмы и деревянные дома у самого берега создавали ощущение, что они «растут» прямо из величественного озера Неро, которое видно даже из космоса. Нагулявшись по купеческим закоулкам, посмотрев на ростовскую ярмарку и посетив живописный городской парк, каждому предлагали угоститься дарами Неро: фирменными ростовскими пельменями с щукой из местных вод.

Отметим, что город Ростов не просто так именуется Великим: в давние времена он не уступал своей значимостью и богатством Новгороду и Киеву. И кстати именно здесь сняли эпизоды фильма Гайдая про Ивана Васильевича: уж очень впечатлил режиссера вид городского кремля. Это один из немногих городов в центре России, где можно увидеть сохранившиеся оборонительные земляные валы, а вместе с ними: храмы, торговые площади, купеческие дома и среднерусское великолепие на берегу озера. Город приветливо встретит туристов в любой день. Но особенно благодатны виды – летом. Так что, если вы еще не бывали в этом поистине великом месте, обязательно запланируйте поездку на ближайших выходных.