День России в Ярославле: полная программа праздника

12 июня концерты, конкурсы и интерактивы пройдут на 16 площадках города Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

12 июня Ярославль, как и вся страна, отметит День России. Праздничные концерты, конкурсы и интерактивы в честь праздника пройдут на главных площадках Ярославля: на Советской площади, стадионах «Спартаковец» и «Шинник», Первомайском бульваре, Стрелке и в парке на острове Даманский.

- Главная тема этого года – славные герои России. 12 июня мы рассказываем об истории страны, вспоминаем ее трудный путь становления и развития, подвиги наших отцов и дедов, - обозначили тему праздника в мэрии Ярославля.

Афиша Дня России в Ярославле:

- 9.00 - 13.00 - Ралли классических автомобилей «Медведь» на Советской площади;

- 11.00 - спортивный праздник, посвященный Дню России на Стадионе «Спартаковец»;

- 15.30 - чемпионат и первенство города Ярославля по легкой атлетике на стадионе «Шинник»;

- 12.00-15.00 - День мороженого, праздничная программа в парке Даманский;

- 12.00- 16.00 - фестиваль народов России, посвященный Дню России и «МежФест» на Первомайском бульваре;

- 13.00 - 15.00 - праздничная программа «В дружбе народов – единство России» с участием творческих коллективов Ассамблеи народов России и учреждений культуры города Ярославля, сцена на нижнем ярусе Стрелке;

- 15.00 - 16.00 - концертная программа музыкальной группы «Квадрат»;

- 16.00 - 17.00 - концертная программа Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов ВИА «Живой звук»;

- 17.00 -17.30 - показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «СТРИЖИ», площадка - небо над акваторией реки Волги в районе Стрелки;

- 17.30 -17.35 - танцевальный флешмоб, сцена на нижнем ярусе Стрелки;

- 17.35 - 18.00 - концертная программа музыкальной группы «Музыкальный архив»;

- 18.00-19.00 - концертная программа музыкальной группы «Интервал»;

- 19.00-20.00 - концертная программа музыкальной группы «Буржуа-Бэнд».

. Фото: Мэрия Ярославля