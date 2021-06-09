Ярославский цирк приглашает посмотреть на «Звезд манежа»

ФОТО: Ярославский цирк
С 12 июня Казанский цирк представляет новое цирковое шоу – «Звезды манежа»!
Мастерское исполнение сложнейших трюков, необычные костюмы, искрометный смех и море положительных эмоций перенесут вас в мир детства.
В программе принимают участие акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры, бесстрашные джигиты, эквилибристы, добрые и веселые клоуны, а также верблюды, тигры и львы.
Положительные эмоции и невероятная энергия зарядят вас позитивом на все лето!
ФОТО: Ярославский цирк
Вас ждет встреча с удивительным аттракционом - одним из самых молодых дрессировщиков Ростиславом Гаврыливым и его большими грациозными кошками. Потрясающее взаимопонимание и уважение между человеком и животными будоражит и восхищает.
Великолепная джигитовка под руководством Сергея Муратова, богатая безупречно выполненными трюками, заставит ваши сердца биться быстрее, а руки – аплодировать громче.
Любители воздушных номеров получат возможность увидеть своими глазами опасные трюки в исполнении воздушного гимнаста на штейн-трапе, канатоходцев и воздушных гимнастов на бамбуке.
ФОТО: Ярославский цирк
От такого разнообразия представленных жанров захватывает дух!
Титулованные артисты, блестяще выполненные трюки, шквал положительных эмоций и адреналина ждут вас в новой программе «Звезды манежа».
Все это и многое другое - только в Ярославском цирке с 12 июня.