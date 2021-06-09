Партия «Новые люди» выступила против объединения Ярославля с Иваново и Костромой

ФОТО: пресс-служба партии "Новые люди"

Идея укрупнения российских регионов не нова. Ранее отечественные управленцы уже проводили подобные мероприятия – их результаты в большинстве своем неудовлетворительны.

Весной этого года федеральные урбанисты в очередной раз заговорили об объединении Ярославля с Костромой и Иваново. Партия «Новые люди» выступила против создания такой агломерации.

– Сейчас наше общество вновь всколыхнули разговоры о том, что обсуждается объединение регионов. Чиновником самого высокого ранга это было подано как личная мысль, тем не менее мы понимаем, что если это прозвучало, значит подобные идеи витают. Я не думаю, что это положительно. Речь идет не только о Пермском крае, звучат и другие регионы. В частности, объединение Ярославской, Ивановской и Костромской областей. Люди там очень отрицательно к этому относятся. Я считаю, что жители сами должны решать, – рассказала главный эксперт «Новых людей» по региональной политике Сардана Авксентьева в эфире пермского филиала радио «Эхо Москвы».

По ее мнению, сначала нужно все регионы поднять до определенного уровня и затем субъекты уже сами будут решать кому с кем объединяться.

– «Новые люди» против укрупнения регионов. Мы пообщались с ярославцами по этому вопросу и подавляющее большинство нас поддерживают, критикуя инициативу урбанистов. Превращать региональные центры в один мегаполис не имеет никакого смысла. Перед тем, как планировать объединение Ярославля с Костромой и Иваново, необходимо сначала выстроить нормальную транспортную инфраструктуру внутри самих городов, – рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Эдуард Коробейников.

Сардана Авксентьева провела анализ отечественного опыта по объединению регионов и пришла к неутешительным выводам. В интервью телеканалу «Дождь» кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» заявила, что в большинстве случаев от создания агломераций не выигрывает никто.

– Нужно менять не границы и названия, а сам подход к управлению, наблюдая за конкретными процессами внутри субъектов и направляя их в нужные русла, –рассказала Сардана Владимировна.