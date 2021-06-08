Веломаршруты, сплавы, прогулки по крышам: как ярославцам занять себя летом

На лето туристические компании Ярославской области разработали несколько предложений Фото: Полина Вачнадзе

На лето туристические компании Ярославской области разработали несколько предложений, которые явно должны понравиться ем, кто устал от обычных развлечений и предпочитает нестандартный отдых. В программе и велопрогулки, и сплавы по рекам, экскурсии на квадроциклах, а в Рыбинске можно прогуляться по крышам в компании современника Гиляровского.

Если совместить осмотр достопримечательностей с велопрогулкой, то экскурсия становится и интереснее, и полезнее Фото: Иван ВИСЛОВ

Осмотр достопримечательностей… Довольно прозаичное занятие, особенно если знаешь город, в котором живешь. А вот если совместить его с велопрогулкой, то экскурсия становится и интереснее, и полезнее. В сопровождении гида можно прокатиться по Волжской набережной, Стрелке, мимо Успенского собора и средневековых храмов, по Демидовскому скверу, Богоявленской, Красной и Советской площадях. Если нет личного велосипеда, то его можно взять в прокат.

Экстремальный вид отдыха: прогулки на квадроциклах. Выбор программ огромный: есть заезды для новичков и родителей с детьми, а есть многокилометровые сафари. Можно прокатиться по заповедным местам или выбрать тур, где придется преодолевать овраги, ручьи, крутые подъемы и другие препятствия.

Из новинок – сплавы разной сложности по рекам. Это и активный отдых, и знакомство с населенными пунктами с необычного ракурса, и единение с природой. Можно выбрать сплав для новичков, и для опытных туристов. Каждую группу сопровождают инструктор и повар.

Посмотреть на Ярославль с воды можно во время прогулки на сапах. ФОТО: группа «SUP КЛУБ "ЗАРЯ" Ярославль - САП серфинг!» ВКонтакте

Посмотреть на Ярославль с воды можно во время прогулки на сапах. Это вид серфинга, при котором спортсмен, стоя на доске, гребет веслом. Перед началом пути нужно пройти подробный инструктаж и потренироваться в тихой бухте.

В Рыбинске проводится необычная экскурсия – «Байки на крыше». В качестве гида выступает актер местного театра Владимир Калюкин. Он в образе современника Гиляровского – в шляпе, фраке и с тросточкой – расскажет интересные истории из жизни города.

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