Детский отдых: приезжайте в гости к нам

В детский оздоровительный лагерь принимаются ребята в возрасте от 6 до 16 лет. ФОТО: предоставлено лагерем "Молодая гвардия"

Президент России Владимир Путин уделил вопросу обеспечения детям доступного оздоровительного отдыха особое внимание в послании Федеральному Собранию.

В преддверии летней кампании мы встретились с генеральным директором управляющей компании «Центр» Александром Вольским и попросили рассказать о готовности к приему гостей детского оздоровительного лагеря «Молодая гвардия».

Генеральный директор управляющей компании «Центр» Александр Вольский. ФОТО: предоставлено лагерем "Молодая гвардия"

Занятие по душе найдется для каждого

- Александр Сергеевич, ваш лагерь является настоящим сказочным детским городком со своими традициями, неповторимой архитектурой. Как живется здесь детям?

- Ежегодно в лагере отдыхает до 1500 ребят. Проживают дети в разноцветных домиках-теремках. В распоряжении жителей этого сказочного царства также есть клуб, библиотека, столовая, баня, медпункт, летняя веранда для массовых мероприятий и дискотек, обустроены спортивный и игровой комплексы, домики для занятий в различных кружках, всевозможные беседки, лавочки, качели.

В лагере можно посмотреть видеофильмы, найти занятие по душе в многочисленных кружках, ежедневно потанцевать на дискотеке. Каждую смену в лагере проводятся разнообразные спортивно-оздоровительные-и развлекательные программы. Костры, встреча зари, походы, для приезжих из других городов организуются экскурсии по Ярославлю.

Заезд детей в лагерь и обратно осуществляется автотранспортом и на теплоходе по реке Волге.

Проживают ребята в комнатах от 4 до 15 человек. Младшие отряды в возрасте от 6 до 10 лет размещаются в кирпичных корпусах, где имеются оборудованные санузлы, холодная и горячая вода. Остальные ребята отдыхают в бревенчатых и щитовых домиках. В лагере постоянно работают комната гигиены, баня, душевые. Ребята в любой момент могут воспользоваться прачечной. Все условия созданы для того, чтобы дети могли самостоятельно привести свои вещи в порядок.

Питаются дети в столовой, оформленной в стиле красивого кафе, где одновременно размещаются более 400 человек. Еду готовят высококвалифицированные повара и работники столовой. Питание пятиразовое, разнообразное. В меню постоянно присутствуют фрукты, овощи, молочная продукция. Медобслуживание проводят квалифицированные врачи и медсестры.

ФОТО: предоставлено лагерем "Молодая гвардия"

Персонал «Молодой гвардии» состоит из профессионалов, любящих лагерь, поэтому он остается почти неизменным на протяжении уже многих лет. Исполнительным директором является Андрей Вячеславович Махов, человек с большим опытом. Благодаря ему работа лагеря всегда оценивается высоко, что подтверждают многочисленные грамоты и награды. Опытный коллектив заботится, чтобы время, проведенное в лагере, запомнилось юным гостям как яркий праздник. Кто хоть раз побывал в детском лагере «Молодая гвардия», стремится приехать сюда вновь.

В детский оздоровительный лагерь принимаются ребята в возрасте от 6 до 16 лет.

Почетный гость

- «Молодая гвардия» имеет богатейшую историю. Расскажите, пожалуйста, о ней.

- Начну с того, что в годы Великой Отечественной войны на территории лагеря стояли зенитные орудия, защищавшие железнодорожный мост от вражеской авиации. Первые детские голоса зазвенели здесь в 1947 году. Несмотря на тяжелейшие послевоенные годы, лагерь рос и развивался. Вначале были построены деревянные домики в нижней части «Молодой гвардии» - у самой реки Волги, а потом лагерь прирос детскими дачами из кирпича в верхней части территории. Ярким наследием тех лет являются гипсовые фигуры пионеров, которые мы бережно храним и восстанавливаем. Расцвет лагеря пришелся на те годы, когда «Молодая гвардия» принадлежала «Ярэнерго». Летом здесь принимали дорогих гостей, а зимой строили новые корпуса, занимались обслуживанием построек и коммуникаций, закладывали новые аллеи, готовились к следующему сезону. В лагерь приезжали дети со всей страны и из-за рубежа: Болгарии, Америки, Франции, Никарагуа, Финляндии, Мозамбика, Анголы, Португалии и многих других. На протяжении сорока лет бессменным директором лагеря был Адольф Дмитриевич Платонов, которого помнят и любят, вспоминают добрым словом несколько поколений молодогвардейцев. Адольф Дмитриевич по-прежнему почетный гость лагеря и находится в курсе всех его событий.

ФОТО: предоставлено лагерем "Молодая гвардия"

Проблемы решаем

По соседству с вами был когда-то лагерь имени Юрия Гагарина, давно закрывшийся. Сейчас здесь ведутся активные строительные работы. Не мешает ли это работе вашего лагеря?

- То, что наконец начато освоение этой территории, замечательно. «Молодая гвардия» и «Гагаринский» всегда были добрыми соседями, у нас даже была выстроена общая система канализации, которая от нас проходит через лагерь имени Юрия Гагарина и врезается в систему очистных сооружений поселка Михайловский. Сейчас земля нашего соседа находится в ведении администрации Ярославского района, которая передала ее в долгосрочную аренду ООО «ЯрСпорт». Всю зиму здесь велись активные строительные работы, работала тяжелая техника, поэтому система канализации была практически выведена из строя. Отсутствуют или повреждены канализационные люки, все забито ветками и землей. В результате ЖКХ «Заволжье» хочет расторгнуть с нами договор на обслуживание канализации, обвинив в ее разрушении нас же. На вчерашнем заседании администрации Ярославского района этот вопрос поднимался. Было решено, что управляющая компания «Центр», которая курирует проект «Молодая гвардия», заново заключит договор с ЖКХ «Заволжье» на год.

Управляющей компании «Центр» необходимо направить в адрес ЖКХ «Заволжье» заявку с объемами стоков, которые будут сбрасываться оздоровительной компанией. Сделать это нужно до 4 июня. ЖКК «Заволжье» следует подготовить новый договор на год и предлагаемые тарифы до 10 июня. Администрации же необходимо определить постановлением организацию, ответственную за канализационную трубу, которая проходит по территориям лагеря «Молодая гвардия» и строящегося объекта «ЯрСпорт.

- Через год лагерь отпразднует свой 75-летний юбилей. Помимо приятной даты существует обратная сторона медали - старение построек, коммуникаций, форм малой архитектуры, да и природные богатства требуют ухода. Как вы справляетесь с этими задачами?

- Проблем, разумеется, немало. Как только заканчиваются летние смены, мы приступаем к ремонту всех построек, уборке территории, вырубке старых деревьев, посадке новых. Этим, кстати, занимается мой сын Владимир, являющийся заместителем исполнительного директора по хозяйственной части. Прошедшей зимой была проделана колоссальная работа, думаю, это сразу заметят ребята, которые приедут на отдых не в первый раз. Кстати, мой сын, всю зиму прожив в лагере, предложил интересный вариант развития территории - цифровой детокс.

Без телевизоров и прочих гаджетов

- В чем заключается цифровой детокс в рамках территории лагеря «Молодая гвардия»?

- Цифровой, или диджитал-детокс - это когда вы на время отказываетесь от любых цифровых устройств: смартфонов, компьютеров, телевизоров. Многие психологи советуют устраивать цифровой детокс, чтобы выйти из режима многозадачности, побыть наедине с самим собой и восстановить силы. Ведь когда рабочая и бытовая деятельность превращается во множество (часто параллельных ) задач, а при этом нужно постоянно обрабатывать новую информацию, организму приходится нелегко. Каждый раз, когда мы вникаем в контекст нового дела или даже мелкой задачи, наш мозг начинает работать с бешеной скоростью. А потому мы часто чувствуем себя уставшими, истощенными.

ФОТО: предоставлено лагерем "Молодая гвардия"

Практика цифрового детокса появилась около пяти лет назад как способ быстро помочь себе восстановиться. С помощью цифрового детокса мы как бы разгружаем мозг.

На территории «Молодой гвардии» цифровой детокс можно внедрять в полной мере. Тенистый лес, неспешное течение Волги, наличие спортивных и культурных площадок помогут как нельзя лучше забыть о городской суете и незаменимых, казалось бы, гаджетах. Любители лекарственных растений смогут найти здесь десятки видов лесных помощников здоровья. Мы планируем приглашать на отдых семьи, компании друзей, коллег по работе, причем делать это круглогодично, благо материальная база позволяет.

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Россия, Ярославская область, Ярославский район, поселок Михайловский, ДОЛ «Молодая гвардия». Телефон 8-999-799-33-35.