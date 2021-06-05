В монастыре Ярославской области нашли ранее неизвестные подвальные помещения

В обнаруженных пустотах могут находиться могилы монахов или подземные ходы. Изображение предоставлено Переславской епархией РПЦ

В Даниловом монастыре Переславля ученые обнаружили ранее неизвестные помещения. Пустоты в церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века могут быть погребами или подвалами, древними погребальными криптами монахов или подземными ходами - к точному выводу исследователи пока не пришли.

Обследование монастыря проводили сотрудники Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН при помощи мюонной радиографии. Уникальные датчики были установлены в подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери. Они и установили, что внизу находятся пустоты, которых нет на плане БТИ.

Мюоны - это элементарные частицы космического происхождения, достигшие уровня моря, могут проникать в грунт на глубину до 2 километров. Эта особенность распространения атмосферных мюонов позволяет использовать их для «удаленного» исследования структуры природных и промышленных объектов километрового масштаба. В конце мая 2021 года ученые отсканировали данные всех детекторов с экспозиции в здании Похвалы Божией Матери, произвели физический анализ результатов и представили экспериментальные результаты в виде 3D-модели здания. - Знание о наличии подземных пустот очень важно для исследований по истории монастыря и для работ по сохранению этого здания, - пояснил игумен Пантелеимон (Королев), настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля.

Свято-Троицкий Данилов монастырь, основанный в 1508 году местным подвижником Даниилом, - самый молодой из сохранившихся в Переславле. Из построенных при преподобном Данииле храмов только Троицкий дошел до наших дней без существенных переделок. Церковь Похвалы Богородицы была перестроена в 1695 году, поле этого здание еще не раз ремонтировали и изменяли. Как пояснили в Переславской епархии, старинные документы, в числе которых планы помещений, уже утеряны и здание нуждается в специальном изучении.