Дмитрий Миронов: «Инвестиционный портфель ПМЭФ-2021 составил 30 млрд рублей»

В результате заключенных главой региона договоренностей в области будет создано более 4000 рабочих мест. Фото: Правительство Ярославской области

Глава государства в своем выступлении обозначил ряд приоритетов внутренней деловой политики.

– Благодаря оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисному уровню, – сказал Владимир Путин. – Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан. Сработали наши решения по поддержке бизнеса, трудовых коллективов, регионов, адресная помощь российским семьям и людям, потерявшим работу, также была востребована. Очевидно, что главный системный ответ на вызовы безработицы, ключевое условие для повышения доходов людей – это экономический рост. Созданы новые качественные рабочие места во всех отраслях и регионах страны. Хочу поблагодарить субъекты Федерации, которые в сложнейших условиях эпидемии, требующих предельной концентрации ресурсов и внимания, не взяли, что называется, паузу в этой работе, а продолжили работать над улучшением делового климата. Вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов. Такие регионы заслуженно получили высокие оценки Национального рейтинга инвестиционного климата. Мы будем системно помогать регионам в улучшении деловой среды.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2020 год также были презентованы сегодня. Ярославская область заняла восьмую строчку, поднявшись на две позиции.

– В этом году главной темой Петербургского форума стал переход экономики от антикризисной повестки к стабилизации и устойчивому развитию, – отметил Дмитрий Миронов. – Чтобы этот процесс смог произойти так быстро, государство в трудный момент серьезно поддержало бизнес, особенно самые пострадавшие от вводившихся ограничений отрасли. На региональном уровне мы тоже приняли несколько пакетов мер поддержки и сегодня понимаем, что нам удалось избежать серьезных потерь. Экономика области показывает положительную динамику. В промышленном секторе прирост, по данным на конец апреля, – 18%. В строительной отрасли за тот же период – 16%. Увеличиваются инвестиции предприятий в основной капитал, особенно в обрабатывающих производствах, – вкладывают в обновление оборудования. Увеличивается и оборот розничной торговли. За 4 месяца этого года создано почти 1,5 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства, и сейчас их количество в области приближается к показателю доковидного периода. Рынок труда также стабилизируется. Уровень регистрируемой безработицы сократился на треть и вышел на допандемийное значение. Системная работа, направленная на оказание комплексной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, промышленному сектору в регионе будет продолжена.

Инвестиционный портфель региона по итогам двух дней форума в Санкт-Петербурге составил порядка 30 млрд рублей. В результате заключенных губернатором договоренностей будет создано более четырех тысяч рабочих мест.

Пресс-служба губернатора информирует, что в числе предприятий, на форуме закрепивших свои намерения о развитии производства в Ярославской области, АО «Кордиант». Оно реализует на Ярославском шинном заводе два новых проекта общей стоимостью 9 млрд рублей: по развитию производства грузовых цельнометаллокордных шин и по строительству энергокомплекса. Завод по выпуску электробусов в соответствии с подписанным с губернатором на форуме соглашением на 600 рабочих мест построит в Рыбинске АО «Транс-Альфа». ООО «Московские обои» направит порядка 300 млн рублей в организацию производственно-складского комплекса в Ярославле, на территории бывшего завода «Холодмаш» - таков итог подписанного с губернатором соглашения. Также сегодня заключено соглашение о сотрудничестве региона с Дагестаном – планируется взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Дмитрий Миронов и врио главы республики Сергей Меликов подписали основной документ и план мероприятий на 2021 – 2025 годы.