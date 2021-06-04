Дмитрий Миронов: «Ярославская область закрепила свои позиции в десятке лидеров инвестрейтинга, поднявшись на 8-е место»

Дмитрий Миронов: - Ярославская область постоянно работает над улучшением ведения бизнеса в регионе. Фото: Правительство Ярославской области

Эти данные сегодня, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

– Мы постоянно работаем над улучшением условий ведения бизнеса в регионе, и я благодарю предпринимательское сообщество и экспертов за высокую оценку нашей деятельности, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Даже, несмотря на сложный для всех прошлый год, Ярославская область уверенно держится в первой десятке лидеров инвестиционного рейтинга.

Агентство стратегических инициатив ежегодно проводит это исследование совместно с деловыми объединениями. Оцениваются усилия региональных управленческих команд по созданию органами исполнительной власти регионов благоприятных условий ведения бизнеса на основе опросов предпринимательского сообщества.

Развитие инвестиционного потенциала региона является ключевым направлением работы правительства области, обозначенным в стратегии социально-экономического развития «10 точек роста». Создан «зеленый коридор» для инвесторов, действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Их резиденты получают налоговые льготы и другие преференции.

Ярославская область уникальна тем, что здесь правительством области сформирована мощная система поддержки бизнеса. Содействие в использовании всех мер поддержки предпринимателей и инвесторов как областного, так и федерального уровня осуществляют Фонд регионального развития, Центр экспорта Ярославской области, Корпорация развития Ярославской области, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, Региональная лизинговая компания, Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда и другие структуры. Правительством области так же создан и успешно работает центр «Мой бизнес», где на одной площадке предприниматели могут получить все необходимые услуги.

Кроме того, успешно правительством региона внедряются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, разработанные Агентством стратегических инициатив. Это комплекс мероприятий, который позволяет достигать конкретных и измеримых результатов.

По итогам 2020 года регион занял первое место в России по исполнению целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества». Кроме того, он вошел в первую десятку по выполнению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» и в топ-15 субъектов РФ по реализации мер поддержки МСП. В этом - большая заслуга областного правительства.

Так же в 2020 году процент исполнения действующих целевых моделей в Ярославской области – выше среднего по России. На 2,5 млрд рублей увеличился объем закупок крупнейших компаний у предприятий малого и среднего бизнеса региона и составил 27,4 млрд рублей. Почти в 2 раза выросла доля субъектов МСП, впервые обратившихся за услугами Корпорации МСП. Более 2,4 тысячи сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства обучены новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности. Внесены изменения в муниципальные административные регламенты в части сокращения сроков выдачи градостроительного плана земельного участка. Уменьшены сроки получения лицензий на осуществление отдельных видов деятельности. Снизилось количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий, по результатам рассмотрения обращений предпринимателей в 2020 году ряд проверок был приостановлен, отменен, прекращен или их результаты признаны недействительными. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

В период пандемии бизнесу предоставлена поддержка, закрепленная в двух пакетах мер в соответствии с планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ярославской области, разработанным региональным правительством совместно с Ярославской областной Думой и руководителями деловых объединений.