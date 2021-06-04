Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 июня 2021 года: за неделю от COVID-19 скончались 20 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 41 375 (+80)

Всего выздоровлений в Ярославской области: 39 367

Умерли в Ярославской области: 621 человек (+2)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 20 человек, число заболевших за семь дней увеличилось на 550 человек. Вылечились от коронавируса 467 ярославцев.

На данный момент госпитализировано 550 пациентов: 382 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 168 с типичной клиникой COVID-19. По данным на прошлую пятницу, 28 мая, госпитализированных было 558.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 21764;

Рыбинск – 3904;

Ростовский МР - 2193;

г.о. Переславль-Залесский - 2310;

Тутаевский МР -1471;

Ярославский МР - 1459;

Угличский МР - 1557;

Борисоглебский МР - 1024;

Некрасовский МР -1075;

Гаврилов-Ямский МР – 832;

Пошехонский МР - 660;

Рыбинский МР - 526;

Даниловский МР - 469;

Мышкинский МР - 406;

Большесельский МР - 348;

Некоузский МР - 551;

Любимский МР - 327;

Первомайский МР - 304;

Брейтовский МР – 195.