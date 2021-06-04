Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 июня 2021 года: за неделю от COVID-19 скончались 20 ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 41 375 (+80)
Всего выздоровлений в Ярославской области: 39 367
Умерли в Ярославской области: 621 человек (+2)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 20 человек, число заболевших за семь дней увеличилось на 550 человек. Вылечились от коронавируса 467 ярославцев.
На данный момент госпитализировано 550 пациентов: 382 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 168 с типичной клиникой COVID-19. По данным на прошлую пятницу, 28 мая, госпитализированных было 558.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 21764;
Рыбинск – 3904;
Ростовский МР - 2193;
г.о. Переславль-Залесский - 2310;
Тутаевский МР -1471;
Ярославский МР - 1459;
Угличский МР - 1557;
Борисоглебский МР - 1024;
Некрасовский МР -1075;
Гаврилов-Ямский МР – 832;
Пошехонский МР - 660;
Рыбинский МР - 526;
Даниловский МР - 469;
Мышкинский МР - 406;
Большесельский МР - 348;
Некоузский МР - 551;
Любимский МР - 327;
Первомайский МР - 304;
Брейтовский МР – 195.