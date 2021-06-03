Дмитрий Миронов: «Четыре города Ярославской области войдут в Большое Золотое кольцо»

В Большое Золотое кольцо добавятся города Тульской и Рязанской областей. Фото: Правительство Ярославской области

В него войдут города с богатой историей, которые расположены в хорошей транспортной доступности от Москвы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ярославской области.

Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо» подписано сегодня, 3 июня. на Петербургском международном экономическом форуме. Участие в церемонии приняли руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и главы восьми соседних регионов.

– Золотое кольцо – это, безусловно, наш самый раскрученный и самый известный в мире бренд, и мы будем работать над тем, чтобы он стал еще более широко известен, – подчеркнула Зарина Догузова. – Вместе с тем мы понимаем, что нужна перезагрузка, то есть нужно этот бренд диверсифицировать, поэтому мы создаем Большое Золотое кольцо, в которое добавляются новые регионы – Тульская и Рязанская области.

Золотое кольцо России – туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. В классическое Золотое кольцо входят девять городов: Ярославль, Суздаль, Владимир, Иваново, Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострома, Переславль-Залесский, Углич. Расширение классического маршрута позволит сделать путешествие на автомобиле более комфортным за счет совершенствования инфраструктуры, увеличить доходы муниципальных образований, на территории которых находятся исторические поселения. Над этой задачей активно работает областное правительство в рамках развития туристического потенциала региона.

– Безусловно, пандемия оказала влияние на индустрию гостеприимства, и теперь новым трендом и драйвером восстановления отрасли становится развитие именно внутреннего туризма, – сказал Дмитрий Миронов. – Сейчас задача регионов – адаптироваться к создавшимся условиям и предложить путешественникам новый продукт. Я думаю, что межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо» станет не менее популярным, чем уже привычный и полюбившийся туристам классический маршрут. Нам особенно приятно, что в новой версии останутся Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Углич. И в этом сезоне гостей нашего региона, кроме памятников богатейшего культурно-исторического наследия, ждут нестандартные предложения, позволяющие по-новому взглянуть на историю, архитектуру и культурные традиции Ярославской земли.