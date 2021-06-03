Дмитрий Миронов: «Появление нового молокозавода даст и социальный эффект»

В Ярославской области инвесторам создают все условия для работы. Фото: Правительство Ярославской области

Соглашение об этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и учредитель компании ООО «Космол» Дмитрий Малов подписали, сегодня, 3 июня, на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно документу, к 2025 году открытое акционерное общество, которое успешно работает на рынке уже четверть века, планирует построить предприятие по производству молочной продукции в ярославском индустриальном парке «Новоселки».

- Инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей, – сообщил Дмитрий Миронов. – Появление нового завода в регионе даст не только экономический, но и социальный эффект – будет создано порядка 200 рабочих мест. Кроме того, дополнительные перспективы открываются для ярославских производителей молока.

– Созданные областным правительством условия для работы: развитая инфраструктура и логистическая привлекательность индустриального парка «Новоселки», налоговые преференции для резидентов и наличие квалифицированных кадров – в числе причин, по которым мы выбрали для развития производства Ярославскую область, – отметил Дмитрий Малов.

Развитие агропромышленного комплекса региона - одна из приоритетных задача областного правительства, которое создает инвесторам все условия для работы.