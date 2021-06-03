Новые возможности для импортозамещения: Дмитрий Миронов подписал соглашение с «Роскосмосом

Особым направлением взаимодействия с Роскосмосом станет партнерство корпорации с высшими учебными заведениями региона. Фото: Правительство Ярославской области

Также Дмитрий Миронов провел переговоры с ее генеральным директором Дмитрием Рогозиным.

– Подписание соглашения с «Роскосмосом» открывает новые возможности сотрудничества по вопросам инновационной деятельности и реализации политики импортозамещения, – сказал Дмитрий Миронов. – В нашем регионе особенно хорошо развиты такие отрасли, как машиностроение и приборостроение. Предприятия имеют опыт работы для космической и авиационной отраслей, способны быстро перестраиваться на выпуск необходимой «Роскосмосу» продукции. Кроме того, у нас сохранились инженерно-конструкторские кадры, высококвалифицированные специалисты, работающие на современном оборудовании. Сотрудничество с «Роскосмосом» придаст новый импульс работе молодых ученых Ярославской области над проектами космических технологий и откроет дополнительные возможности для участия в акселерационных программах Российских космических систем.

Пресс-служба губернатора отмечает, что особым направлением взаимодействия станет партнерство корпорации с высшими учебными заведениями и научно-техническими коллективами региона, а также подготовка профильных кадров. В рамках мероприятия подписано соглашение между Ярославским государственным университетом и компанией «Терра-Тех», занимающейся разработкой и созданием геоинформационных решений на основе данных космической съемки. Их можно использовать в интересах различных отраслей: сельского хозяйства, экологии, транспорта, промышленности, образования, здравоохранения.

Также в рамках сотрудничества с правительством области будет организована работа по популяризации космической деятельности, укреплению престижа и сохранению наследия отечественной космонавтики.