Дмитрий Миронов: «В развитие туристической инфраструктуры Ростова будет вложено 1,6 млрд рублей частных инвестиций»

Экономическим эффектом от проекта станет увеличение туристического потока. Фото: Правительство Ярославской области

В старинном городе Ярославской области на эти средства планируется создать Всероссийский центр венчания и крещения, семейный мультимедийный образовательный парк «Золотое кольцо 2.0», гостиницы и новые музеи.

– Я хорошо знаю, какую большую работу вы ведете по возрождению объектов историко-культурного наследия, созданию новых музеев, памятников, проведению Международного конкурса молодых исполнителей в Вятском, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Очень рад, что вы решили начать деятельность и в Ростове, который остро нуждается в увеличении числа объектов туристической инфраструктуры. Решение компании «Вояж» выступить в качестве инвестора и вложить в реализацию своих проектов 1 млрд 600 млн рублей будет способствовать повышению конкурентоспособности рынка туристических услуг, обеспечит занятость населения и сохранение социальной стабильности.

Пресс-служба губернатора уточняет, что инвестиционный проект «Ростов Великий – духовный центр России», получивший поддержку министра культуры РФ и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, будет реализован в историческом центре города до конца 2026 года. Запланированы комплексное развитие территории, реставрация объектов культурного наследия, создание музея православия, паломнического центра и других учреждений. Также в планах – строительство гостиниц при крупных монастырях, городских отелей, кемпинга, оздоровительного комплекса и базы отдыха, создание музея колоколов, музея «Ростов кинематографический», музея озера Неро и других.

– Ростов – один из древнейших городов России с уникальными памятниками культурного наследия, сохранивший свою самобытность, – отметил Олег Жаров. – Экономическим эффектом от проекта станет увеличение туристического потока. Создание комфортных условий для гостей необходимо, чтобы путешественники приезжали в город не на несколько часов, а оставались здесь ночевать.

Все это будет способствовать одной из задач правительства области по увеличению туристического потока в регион.