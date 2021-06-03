Рыбинскому промышленно-экономическому колледжу – 55 лет

ФОТО: предоставлено Рыбинским промышленно-экономическим колледжем

В июне Рыбинскому промышленно-экономическому колледжу исполняется 55 лет. В биографии колледжа, как в капле воды, отразились и успехи, и проблемы экономики страны. Но главное предназначение учебного заведения всегда оставалось неизменным – качественная подготовка специалистов, востребованных на рынке труда Ярославской области.

Здесь решается одна из важнейших целей – задача передачи трудового и профессионального опыта от одного поколения к другому. Здесь учатся люди, которые осознали, что настоящий успех в жизни доступен лишь тем, кто идет к мастерству через образование.

За эти годы колледж стал дорогим и любимым для многих, потому что именно здесь они получили путевку в жизнь.

Перелистаем страницы истории.

В 1966 г. был издан Приказ Совета Министров РСФСР об открытии технического училища на производственной базе Рыбинского завода приборостроения. Завод выделил училищу 1000 кв. метров площадей и два этажа бытовых помещений.

В 1967 году состоялся первый выпуск: 150 токарей, фрезеровщиков, слесарей, радиомонтажников стали работать на предприятиях Рыбинска.

Директором училища был назначен Юрий Иванович Николаев, который работал до 1985 г. Юрий Иванович – личность легендарная, вся его трудовая жизнь связана с системой профтехобразования. С 1948 г. началась его педагогическая деятельность: мастер производственного обучения в ПТУ № 20, зам. директора в ПТУ № 4. И 19 лет Юрий Иванович руководил коллективом нашего училища.

1972 год стал годом новоселья – техническое училище переехало в новое здание на улице 9 Мая. С целью повышения качества профессиональной подготовки строится корпус учебно-производственных мастерских, что позволяет увеличить число учебных мест. В мастерских учащиеся овладевают передовыми методами труда, где все максимально приближено к условиям настоящего производства. В этом большая заслуга мастеров производственного обучения, которые прививают любовь к труду вчерашним школьникам.

В 1975 году на основании приказа Госкомитета Совета Министров РСФСР училище преобразовано в среднее техническое училище № 32. Выпускники наряду с профессией стали получать среднее образование.

В 1986 г. руководство училищем принимает Леонид Иванович Морозов. Леонид Иванович добросовестно выполнял свои должностные обязанности и пользовался заслуженным уважением коллег.

С 1989 по 2002 год эстафету принял отличник профтехобразования, старший мастер Владимир Александрович Антонычев. Человек грамотный, инициативный, знающий о жизни училища не понаслышке. Он зарекомендовал себя как директор, способный принимать решения и нести ответственность за конечный результат.

В 1993 году издан приказ о переименовании среднего технического училища в профессиональный лицей № 32. Из его стен вышло более 10 тысяч специалистов для нашей области. Часть выпускников вернулась в родной лицей мастерами производственного обучения, чтобы передать свое умение и знания молодым.

Важным этапом развития лицея стало время работы (2002-2010) директора, заслуженного учителя РФ Людмилы Петровны Гусевой.

Любимое изречение Людмилы Петровны – «Кто не хочет, ищет причины, а кто хочет – возможности». Коллектив это принимает как руководство к действию. В лицее работают высококвалифицированные кадры, профессионалы, единомышленники. Все трудности преодолеваются сообща. Радости и успехи делятся на всех. В лицее учатся по восьми специальностям. Основной профиль – это рабочие кадры для металлообрабатывающей промышленности. Выпускаются слесари механосборочных работ, станочники широкого профиля, операторы станков с программным управлением, электромонтеры.

ФОТО: предоставлено Рыбинским промышленно-экономическим колледжем

Лицей тесно сотрудничает с НПО «Сатурн» (ныне «ОДК-Сатурн»), с которым заключен договор о подготовке кадров. Завод оказывает материальную помощь во всем. На базе лицея создан областной ресурсный центр по металлообрабатывающему профилю. Наше учебное заведение живет многообразной, яркой жизнью: студенты – постоянные участники городских, областных и Всероссийских мероприятий, обладатели призовых мест в различных конкурсах и номинациях. Лучшие ученики награждаются путевками в Анапу и в областные летние лагеря.

В 2010 году на должность директора заступает старший мастер ресурсного центра Андрей Николаевич Порошин. За время его работы в колледже реализовано множество проектов, получивших высокую оценку на различных уровнях.

В 2012 году профессиональный лицей № 32 переименован в Рыбинский промышленно-экономический техникум, и профессиональный лицей № 38 был реорганизован путем присоединения к Рыбинскому промышленно-экономическому техникуму.

Сегодня колледж – единственный в городе кто готовит станочников. Коллектив прикладывает много энергии, чтобы повысить привлекательность колледжа для студентов. Студенты – постоянные участники в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

С уважением и признательностью мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков великого дела воспитания будущих профессионалов.

Юбилей – это важное событие, тот момент, когда следует оглянуться назад, поразмыслить над тем, что уже сделано, а что еще предстоит сделать. Нам есть к чему стремиться, и пусть эта замечательная дата станет новым этапом обновления и радостных перемен!