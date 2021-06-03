Делегация Костромской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

ФОТО: сайт губернатора Костромской области

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге продлится до 5 июня. Костромскую делегацию во главе с губернатором Сергеем Ситниковым ждет насыщенная программа: участие в пленарных сессиях, деловые встречи с инвесторами, подписание ряда важных для развития области соглашений о сотрудничестве.

В рамках форума запланировано подписание соглашения о реализации в Костромской области проектов социального воздействия в сфере образования с Внешэкономбанком РФ, Благотворительным фондом АФК «Система», соглашения о сотрудничестве в области информационных технологий с обществом «1 С», меморандума о взаимопонимании с компанией ООО «ГринЭко Инвест».

Кроме того, на форуме будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма между Федеральным агентством по туризму и девятью регионами России, входящими в состав туристского маршрута «Золотое кольцо». Соглашение направлено на формирование единого культурно-туристского пространства, развитие внутреннего и въездного туризма.

Также запланировано подписание межрегиональных соглашений о сотрудничестве Костромской области с Республикой Карелия и Калужской областью. В рамках форума губернатор Сергей Ситников даст интервью информационным Агентствам «ТАСС» и «РИА Новости».

В пятницу Сергей Ситников примет участие в пленарном заседании, в ходе которого состоится выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Главная тема Петербургского экономического форума - «Снова вместе. Экономика новой реальности».