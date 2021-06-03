Дмитрий Миронов: «Область планирует заключить максимальное количество соглашений на ПМЭФ-2021»

На стенде Ярославской области представлены перспективные проекты. Фото: Правительство Ярославской области

Запланировано подписание порядка 30 соглашений, более половины которых – инвестиционные.

– Проведение форума в период восстановления экономики после кризиса, вызванного COVID-19, сейчас как никогда востребовано у российских регионов, – отметил глава региона Дмитрий Миронов. – На ПМЭФ устанавливают перспективные деловые контакты, подписывают инвестиционные соглашения. На этой площадке мы создаем новые возможности для развития региональной экономики, открытия новых производств, внедрения современных технологий. На форуме планируем заключить максимальное за последние 5 лет количество соглашений. Это значит, что число инвесторов, которые приходят в регион, растет с каждым годом – предприниматели все больше ценят созданные нами условия для ведения бизнеса.

В рамках форума губернатор Ярославской области проведет переговоры о сотрудничестве с председателем Госкорпорации по развитию «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, главой Корпорации МСП Александром Исаевичем. Будут подписаны соглашения с компаниями «Транснефть», «ОСК», «Кордиант», «КамАЗ», «Такеда Фармасьютикалс», «Балтика» и многими другими. Планируется подписание ряда межрегиональных соглашений.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, на стенде Ярославской области будут представлены перспективные проекты по локализации производств и технологического партнерства в сферах судостроения, энергетического машиностроения, двигателестроения, химико-технологического комплекса, в производстве строительно-дорожной техники, фармацевтике. Посетители познакомятся с планами создания и развития индустриальных (промышленных) парков в Ярославле и Угличе. Также будут показаны перспективные направления для инвестиций в агропромышленный комплекс региона. Особое внимание на стенде уделено развитию туристско-рекреационного потенциала, в частности, Ростова и прибрежной зоны Плещеева озера в Переславле-Залесском.

Главная тема ПМЭФ – «Снова вместе. Экономика новой реальности». На площадке форума традиционно будут презентованы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Одним из центральных событий форума станет пленарное заседание, на котором выступит Президент страны Владимир Путин.