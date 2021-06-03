В июне в Ярославской области пройдут 12 фестивалей Фото: Мэрия Ярославля

Союз городов Золотого кольца представил программу фестивалей в июне. Концерты и мероприятия совершенно разные по тематике и формату: музыкальные, художественные, народные и даже гастрономические.

Когда и куда можно съездить и что посмотреть?

5 июня – день города в Ростове Великом.

Праздник, который пройдет в честь дня города, будет называться «Ростов купеческий». В программе фестиваля: «Бал XIX века» с участием исторических реконструкторов, презентация двух музеев - «Ростовская пряница» и «Ростовское подворье», парад-променад по улицам города духового оркестра. И, конечно, в заключении горожане и гости города смогут насладиться праздничным фейерверком.

20 июня в селе Воронино Ростовского района состоятся настоящие троицкие гуляния. И хоровод можно водить, и на лошадях кататься, и по Оранжерейному пруду прогуляться и на обзорную экскурсию по усадьбе дворян Леонтьевых сходить.

А что в Переславле?

В Переславском районе 5 июня пройдут фестиваль народных традиций «Хранимые веками» и фестиваль «Хлеб да Сольба». Основа этих мероприятий – демонстрация традиций русской культуры. На сцене зрители увидят артистов и самодеятельные коллективы. Помимо этого, ремесленники со всей России представят экспонаты на выставке.

С 6 по 12 июня в Переславле будет идти фестиваль селедки «Царский посол». Ежегодно в нем принимают участие тысячи человек и съедают больше 100 кг селедки. Рыбу будут готовить в самых разных вариантах и шеф-повара дадут мастер-классы как солить, мариновать и коптить селедку.

19 и 20 июня в Ярославле пройдет фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Живая глина» Фото: Мэрия Ярославля

С 12 по 14 июня в деревне Рыково Переславского района будет настоящий праздник цветов. В Переславском районе на плантации семейной цветочной фермы Williams Garden растет пять тысяч пионов. 12 июня там состоится первый фестиваль - «Пион-фест». В программе фестиваля: конкурс ленд-арт-объектов, дефиле цветочных платьев, зеленая чайная комната, яркие фотозоны, зона стритфуда, ярмарка ремесленников, концертные программы

Что интересного будет в Ярославле?

5 июня ярославцев ожидает Арт-фестиваль «СИНИЙ forever»

В программе мастер-классы, арт-салон, презентация проекта «СИНИЙ forever» - соло синего цвета в импровизациях мастеров беспредметной живописи, презентация коллекции фарфора серии «Настроение» художника по фарфору Веры Бакастовой.

На этом фестивале жители Ярославля смогут познакомиться с разными художниками, сфотографироваться в необычных интерьерах, купить картину или выиграть сувенир.

19 и 20 июня в Ярославле пройдет фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Живая глина»

В музей-заповедник приедут керамисты со всей страны и все желающие смогут поучиться у них глиняному ремеслу. В программе: битва керамистов, выступление кукольных театров, выставка изделий из глины, мастер-классы, мастер-шоу известных скульпторов и гончаров.

А в каких городах еще пройдут мероприятия?

Жителям Суздали 5 июня тоже скучать не придется Фото: Мэрия Ярославля

Жителям Суздали 5 июня тоже скучать не придется. В Суздале пройдет фестиваль Open air #БЕРЕГ. На берегу ГТК «Суздаль» откроется летняя площадка. Будет работать фудкорт с едой и напитками, прокат шезлонгов и спортивного инвентаря, мангальные площадки и пункт выдачи сапбордов.12 июня - полумарафон «Здорово, Кострома!»

В Костроме состоится забег, посвящённый Дню России. Гонка начнётся на площади имени легендарного Ивана Сусанина. Путь полумарафонцев пройдет мимо пожарной каланчи, гауптвахты, купеческих торговых рядов.

В Иваново с 25 по 27 июня все желающие смогут посетить фестиваль сериалов «Пилот». Зрителей ожидает фестиваль пилотных серий новых телесериалов, а также профессиональная площадка для общения создателей сериалов и лидеров индустрии распространения контента.