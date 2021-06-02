Профессионалов готовят победители,..

Директор колледжа Марина Зуева. ФОТО: из архива колледжа

С интересными преподавателями интересно учиться. Педагоги Ярославского градостроительного колледжа доказывают свое мастерство и в процессе обучения студентов, и на конкурсах различных уровней.

Градостроительный колледж удивляет тем, какой коллектив сложился в этом образовательном учреждении: молодость и опыт, практика и дерзость, женское понимание, мудрость, мужской азарт.

Мы все привыкли к тому, что преподаватели у детей преимущественно женщины. В Ярославском градостроительном колледже вместе со своими прекрасными коллегами работают сильные, умные и красивые мужчины.

Мы поговорили с этими замечательными людьми. А представила нам их директор колледжа Марина Зуева.

Марина Леоновна отмечает:

- В прошлом году мы разработали новую программу развития и в процессе ее подготовки убедились: с точки зрения квалификационных категорий педагогов Градостроительный колледж занимает позиции заметно выше средних по региону. В то же время для нас актуален вопрос развития коллектива, вовлечения молодых кадров. Решение этой задачи мы видим в том числе в активном участии наших преподавателей в различных конкурсах. Если педагог состязается с лучшими из коллег - он развивается, ему есть чем поделиться и с учащимися, и с другими педагогами. Учитель привыкает учить и спрашивать, но здесь ему самому нужно учиться и отвечать.

Мы зафиксировали, что наши преподаватели должны участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Но результат, которого они добились в этом году, превзошел самые смелые наши ожидания. 5 представителей колледжа состязались в конкурсах регионального уровня, 4 из них заняли призовые места. Я рада за коллег!

Марина Хожайнова. ФОТО: из архива колледжа

Марина Хожайнова, победитель конкурса «Мастер года», впервые проводившегося в этом году. Преподаватель профессиональных модулей и спецдисциплин.

- Я работаю в колледже с 1995 года. Пришла как преподаватель информатики, вела и математику, а затем в связи с изменением образовательных стандартов перешла на техническое обеспечение средств вычислительной техники (так называемое «компьютерное железо») и сетевое системное администрирование, которому обучаю студентов сейчас. У учащихся «компьютерных» специальностей я традиционно являюсь и классным руководителем.

В конкурсах участвую нередко, но победа на «Мастере года» стала для меня приятной неожиданностью, хотя готовилась к состязанию очень серьезно. Важно, что, проводя открытые уроки, мы не выдумывали ничего особенного, занимались со студентами так, как это всегда происходит в Градостроительном колледже. При этом жюри присудило нам с коллегой 1-е и 2-е места. В сентябре мне предстоит участвовать в федеральном этапе конкурса.

Специальность системного администратора преимущественно мужская, девушек у нас обучается немного. И скажу, что работать с мужским коллективом мне нравится – ребята более дисциплинированны и менее эмоциональны.

Наш колледж активно участвует в движении WorldSkills Russia, я являюсь его главным экспертом по компетенции «Сетевое и системное администрирование». Рада, что в этом году у нас есть в ней призер - третьекурсник Никита Смирнов занял второе место на региональном чемпионате.

Что я могу сказать о своей работе? Я ее люблю и не представляю себя в ином качестве. Работать детьми и молодежью очень интересно, ты подпитываешься от них энергией. Тем более если тебя окружают такие прекрасные коллеги, как это есть в Градостроительном колледже. Важно и то, что информационные технологии постоянно развиваются: чтобы учить студентов, мы все время учимся сами.

Людмила Козырева. ФОТО: из архива колледжа

Людмила Козырева, преподаватель компьютерных дисциплин, призер конкурса «Мастер года».

- До того как прийти в 2002 году в Градостроительный колледж, я работала учителем математики, а затем - информатики. В колледже начала с информатики, а в конечном счете стала преподавать все, что связано с компьютерными сетями, сетевым системным администрированием.

Я много общаюсь с нашими выпускниками, которые сейчас работают сисадминами в различных компаниях, в том числе в московских. Когда ребята приезжают в Ярославль и заходят в родной колледж, они изумляются, как он преобразился в последние годы, насколько сильный рывок совершен в плане обеспечения образовательного процесса самыми современными технологиями и оборудованием. Нередко от них слышишь: «То, на чем вы учите студентов, круче, чем то, с чем мы работаем! Наверное, мы не в то время родились - попасть бы к вам учиться сейчас!» Очень приятна такая оценка. И замечательно, когда студенты пользуются этими прекрасными возможностями.

Участвуя в профессиональных конкурсах, педагог может увидеть в себе точки роста, понять, в каких направлениях развиваются наши коллеги, проанализировать их опыт и воспользоваться им.

Что касается учащихся, то нам очень нравится, когда абитуриенты поступают в колледж, самостоятельно сделав выбор, а не по решению родителей. В любом случае на первом курсе мы стараемся помочь ребятам определиться, насколько им интересна та или иная специальность. И, возможно, поменять профиль. Как правило, на втором курсе ребята учатся уже совершенно осознанно, осваивают профессию. Результатом становится то, что большинство наших выпускников работают по специальности, полученной в колледже.

Отмечу, что на базе колледжа работает региональная площадка сетевого взаимодействия, на которой обучаются и студенты других колледжей Ярославской области, у которых нет тех технических и кадровых возможностей, методик, которыми обладаем мы. Такое сотрудничество, удаленное обучение очень плодотворны и для студентов, и для нас. По сути, мы участвуем в подготовке системных администраторов по всему региону.

Роман Мелешин. ФОТО: из архива колледжа

Роман Мелешин, педагог по дополнительному образованию детского технопарка «Кванториум», участник и призер конкурса «Сердце отдаю детям».

- Мое направление - виртуальная и дополненная реальность. Я выпускник 33-й школы и ЯрГУ им. П.Г. Демидова. По образованию - математик, этому прежде и учил детей, затем занялся программированием. Работал и в сфере образования, и в IT-компаниях. Когда на базе Градостроительного колледжа открылся «Кванториум», я пришел сюда. Моя задача - знакомить детей в возрасте от 12 до 18 лет с самыми современными технологиями.

Например, со съемкой видео в формате 360 градусов. Ребята осваивают у нас объемную визуализацию, учатся работать с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью, разрабатывать образовательные приложения, проектировать симуляторы для будущих инженеров, проводить виртуальные туры по культурным и историческим достопримечательностям. Все это невероятно увлекательно и перспективно, познакомиться с этим в «Кванториуме» может любой школьник Ярославской области.

Для этого созданы великолепные возможности.

Технологии, с которыми мы знакомим детей, имеют прикладное значение, виртуальная реальность используется в совершенно реальном мире - на производствах, в армии и спецслужбах. С ее помощью, например, обучают железнодорожников и военных, тренируют спортсменов, моделируя различные ситуации. Надев шлем виртуальной реальности, вы можете оказаться в кабине машиниста локомотива, боевого или гражданского самолета, за пультом управления электростанцией, в полицейском автомобиле, в танке, на бобслейной трассе или под куполом парашюта... И все эти возможности создают программисты.

Приведу пример: обучающийся у нас школьник из Ростова Великого создал 3D-модель прицела для управляемой противотанковой ракеты, который выпускает Ростовский оптико-механический завод, а также видеоролик с техническими характеристиками этого прибора. Заводу это очень понравилось - получившийся продукт был принят для использования на различных выставках. РОМЗ взял 16-летнего школьника на работу и решил заключить договор о сотрудничестве с колледжем. Сейчас наши ребята работают над созданием виртуальной экскурсии по предприятию для привлечения на него сегодняшних учеников и студентов. Вот так творчество в сфере виртуальной реальности воплощается в реальный успех!

Могу сказать, что работать с сегодняшними детьми интересно. Все они очень разные, и нам нравится выявлять их предпочтения, каждому давать что-то свое, учиться вместе с ними - ведь технологии, о которых мы говорим, постоянно развиваются, и школьники порой ориентируются в этих изменениях быстрее, чем взрослые профессионалы.

Дмитрий Попов. ФОТО: из архива колледжа

Дмитрий Попов, мастер производственного обучения, участник конкурса «Педагогический дебют»:

- Я преподаю сухое строительство - даю учащимся теорию, провожу практические занятия. Работаю и со школьниками, и со студентами, и со взрослыми, повышающими у нас свою квалификацию. Отделка помещений от пола до потолка - это то, что мы с ними изучаем.

Занимаясь у нас, дети получают представление о профессии строителя и понимание того, может ли она стать их жизненным выбором. Студенты и взрослые люди учатся работать на высоком профессиональном уровне.

Я и сам выпускник Ярославского градостроительного колледжа. Именно здесь я получил и опыт выступления на конкурсах - студентом участвовал в WorldSkills Russia, стал победителем регионального чемпионата «Молодые профессионалы» . После учебы остался работать в колледже. Затем, отслужив срочную службу в армии, вновь вернулся сюда. Преподаю в своей альма-матер и учусь в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Конечно, особенно интересно заниматься с детьми. У нас они узнают, что такое работать руками, включая при этом голову. Знакомятся с современными строительными материалами и технологиями. Вообще, строительная сфера - одна из ключевых, и мне нравится выявлять ребят, которые хотят овладеть знаниями и навыками, могут поступить в наш колледж. Это очень здорово - видеть, как дети забывают о своих гаджетах и не хотят уходить из мастерской, даже когда время занятия истекло!

Участие в конкурсе «Педагогический дебют» стало для меня и интересным, и полезным. В том числе потому, что нужно было, например, снять и смонтировать видеоролик о своей работе, а для этого - освоить новые компьютерные программы. Порадовали студенты, которые великолепно показали себя во время открытого урока, который я проводил.

Кстати, в последние годы наши ребята стабильно побеждают на региональном чемпионате WorldSkills Russia по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», а также занимают другие призовые места. Я с удовольствием делюсь с ними своим опытом и расту вместе со студентами.

Павел Поздин. ФОТО: из архива колледжа

Павел Поздин, призер областного конкурса «Сердце отдаю детям», преподаватель детского технопарка «Кванториум».

- Я работаю в “Кванториуме” с детьми возрасте от 12 до 18 лет по двум направлениям: промробо и медиакум. Если говорить упрощенно, то по первому направлению мы собираем и программируем роботов. По второму - создаем видео, от сценария до конечного продукта.

Так получилось, что я - потомственный педагог. Моя мама работала и работает в Центре детей и юношества Дзержинского района города Ярославля. Конечно, в детстве я побывал практически во всех кружках и секциях, которые там существовали. Темой мамы были информатика, компьютерная техника. Разумеется, и я этим увлекся. А как было иначе?

После школы я окончил Ярославский градостроительный колледж. В процессе учебы меня пригасили преподавать в Центре детей и юношества. Начав работать с ребятами, понял, что мне необходимо профильное образование - поступил в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и окончил его. По образованию я учитель физики, математики и информатики.

Обучая детей в «Кванториуме», преподаю и в школах. 10 лет я работал в Центре детей и юношества в Дзержинском районе Ярославля. Это замечательный коллектив, прекрасное место для детей! Перешел в «Кванториум», поскольку это следующий уровень развития - здесь самая современная техника, аппаратура, технологии и методики работы. С коллегами в Брагине расстались по-доброму и сотрудничаем, тем более что в «Кванториуме» занимаются дети со всего Ярославля и окружающих районов.

«Кванториум» дает детям невероятные возможности. Знаете, как здорово видеть ребятишек, которые впервые видят, например, манипулятор? У них горят глаза! А потом они узнают, что это техническое совершенство стоимостью в сотни тысяч рублей можно не просто потрогать и изучить, но и научить двигаться так, как ты хочешь. Нужно только научиться программировать. И в этом мы им помогаем. То же самое касается робототехники и других направлений нашей работы. В «Кванториуме» ребенок все может увидеть, попробовать, выбрать. И на самом современном, актуальном уровне. Мне очень интересно помогать в этом ребятам, учить и учиться вместе с ними.

В чем заключается мой принцип работы? Это индивидуальный подход к каждому ребенку. Достаточно быстро становится понятно, кто к чему более склонен. Кому-то я даю, например, больше программирования, кому-то - сборки. В конечном итоге я заинтересован в том, чтобы выявлять ребят, которые склонны реализоваться в программировании или робототехнике, помочь им сделать свой выбор, а в результате - поступить в лучшие вузы и стать прекрасными профессионалами.

Вообще дети у нас замечательные. Только что мы вернулись с Дельфийских игр, в которых когда-то я и сам участвовал, будучи школьником. Как раскрываются на таких состязаниях ребята! Интерес к жизни, творчество, желание общаться, работать в команде, узнавать новое и работать - в них все есть. И я рад, что мы помогаем им выявлять в себе все это.