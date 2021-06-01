С любовью к детям и природе

Детский сад расположен в активной части Ярославля (вид сверху). Фото: Алексей Смирнов

МДОУ «Детский сад № 55» находится в одном из активно растущих микрорайонов г. Ярославля - Дзержинском, рядом с Волгой. Огромное внимание здесь уделяют экологическому воспитанию малышей. О принципах работы педагогического коллектива, инновационных проектах нам рассказала заведующая детским садом Ольга Румянцева.

- Ольга Владимировна, у вас большой детсад, два корпуса. Один из корпусов - 1937 года постройки. Наверное, хлопотно содержать такое серьезное хозяйство?

- В 2016 году наш детский сад был реорганизован, к нему присоединили второе здание. Была проведена огромная работа по реконструкции, восстановлению этого корпуса: выполнен ремонт крыши и фасада, помещений. Свои усилия мы максимально направляем на то, чтобы как можно эффективнее использовать все имеющиеся у нас возможности для обеспечения образовательного, воспитательного процесса.

- Насколько мы знаем, детский сад №55 занимает лидирующие места в Ярославской области с точки зрения качества образования и инновационной деятельности…

- Да, у нас есть определенные успехи. Мы ежегодно защищаем свой статус ресурсного центра и стажировочной площадки, базовой инновационной площадки. В частности, в рамках муниципальной инновационной площадки мы реализуем проект «Экославль». Суть - в привитии детям навыков бережного отношения к окружающему миру. На это направлены различные экологические мероприятия и благотворительные акции, которые мы проводим в сотрудничестве с нашими социальными партнерами. В их число входит, например, компания «Хартия», которая установила у нас специальный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Акция «Добрые крышечки» у нас ведется постоянно, а вырученные средства идут на благотворительные цели, приобретение специального оборудования для детей-инвалидов. С другой компанией мы организовали утилизацию использованных батареек, а сейчас активно собираем макулатуру во взаимодействии с организацией «Чистый город» - нам установят контейнеры для раздельного сбора мусора. В таких акциях участвуют и педагоги, и воспитанники детского сада, и их родители.

Интересное направление проекта «Экославль» - съемка мультфильмов экологической тематики. Мультфильм «Экоистории», снятый нашим творческим объединением «Калинка-Малинка», был представлен на VI региональном фестивале детских анимационных фильмов «Горошина».

Отмечу, что большую консультационную помощь нам оказывает областной департамент окружающей среды, с которым мы проводим совместные мероприятия.

- Ольга Владимировна, недавно прошел Всероссийский форум молодых педагогов «ПЕДАГОГ: ПРОФЕССИЯ. ПРИЗВАНИЕ. ИСКУССТВО». В нем участвовала и представительница вашего коллектива.

- Форум проходил в середине мая в Гатчине, Ярославскую область на нем представляла делегация из трех человек. Областной центр представляла наш воспитатель Анна Владимировна Ситникова, финалист и победитель регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Педагогический дебют-2021». На форуме педагоги обменивались опытом и обсуждали актуальные проблемы в сфере образования.

- Что вы считаете «формулой успеха» для коллектива детского сада?

- Главное - это искренний интерес педагогов к детям и к своей профессии. Дело руководителя - поддерживать их творческие стремления, желание развиваться, самореализовываться, достигать результатов. Важнейшее в нашей работе - человеческий фактор, и это всегда нужно учитывать. А еще помнить, как важна слаженная командная работа, чувство локтя всего коллектива. Каждый из нас влияет на развитие эмоционального интеллекта у детей, и в первую очередь я прошу педагогов, чтобы они любили наших воспитанников, чтобы каждый из них был Человеком с большой буквы.

Слева направо - Анна Львовна Захарова, воспитатель, директор Ольга Владимировна Румянцева, педагог Анна Владимировна Ситникова. Фото: Алексей Смирнов

Анна Владимировна Ситникова, воспитатель (участница Всероссийского форума молодых педагогов «ПЕДАГОГ: ПРОФЕССИЯ. ПРИЗВАНИЕ. ИСКУССТВО»):

- Меня приятно поразили масштаб и организация форума. В Гатчине собрались примерно 300 молодых педагогов в возрасте до 35 лет из 67 субъектов Российской Федерации. Все участники - лауреаты и призеры конкурсов педагогического мастерства. Было очень здорово увидеть вместе столько активных, талантливых и неравнодушных коллег. Нас, представителей дошкольного образования, на форуме было только трое. Остальные - в основном школьные учителя. И я, как мама, была бы счастлива, если бы моих детей в школе учили такие педагоги!

Захарова Анна Львовна, старший воспитатель:

- В проекте «Экославль» дошкольники и родители собирают макулатуру. В рамках другой акции «Чистая страна начинается с детства» воспитанники проводят игру, как правильно сортировать отходы перед переработкой, из чего можно сделать футбольную форму и новую бумагу, используя как можно меньше новых ресурсов.