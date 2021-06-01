Трудоустройство для подростков Ярославля: куда пойти работать летом?

Подростки Ярославля могут найти себе работу на лето. ФОТО: Управление по молодежной политике

Учебный год подошел к концу, и теперь школьники абсолютно свободны и предоставлены сами себе. Кто-то захочет просто отдохнуть перед новой чередой испытаний, которые готовит учеба, а кто-то – провести лето продуктивно и с пользой.

Наверняка каждый подросток хоть раз задумывался о том, чтобы на время каникул найти себе подработку по силам. Для того чтобы таких трудностей не возникало, мы подготовили небольшой список вакансий для несовершеннолетних, которые предлагает Управление по молодежной политике Ярославской области.

Итак, есть два варианта: временное трудоустройство на предприятиях города и молодежное трудовое движение. Например, ярославский филиал ОА «Координат» приглашает на работу кладовщиков, подсобных рабочих и приемщиков сырья, заработная плата варьируется от 14300 до 16100 рублей.

На другое предприятие – «Ярэлектротранс» – требуются уборщики территории и служебных помещений. Другие нуждаются в лаборантах, поварах, дворниках и рабочих... От подростков требуется в основном ответственное отношение к работе и исполнительность. Трудоемкие специальности оплачиваются дороже, менее сложные – дешевле. Так, например, посудомойщику предлагают зарплату в 12000 рублей, а рабочему, который содержит в порядке территорию санатория, - 15000 рублей. Все вакансии с подробным описание обязанностей и оплаты труда представлены здесь.

Разберем второй вариант – участие в молодежном трудовом движении «ЯрОтряд». Оно предназначено для того, чтобы школьники могли получить свой первый опыт работы. Кроме того, оно дает возможность принимать участие в профориентационных и творческих мероприятиях.

«ЯрОтряд» приглашает ребят возрастом с 14 до 16 лет. Предлагают и хозяйственные работы, связанные с озеленением города, и аналитическую деятельность, и поддержание чистоты города. Кому-то по вкусу активный труд, такой как уход за клумбами, а кто-то предпочитает труд умственный. Таким ребятам предложат готовить материалы для информационных и аналитических отчетов или обрабатывать анкеты. Если подросток активный и общительный, его могут направить на работу с людьми, например, проводить уличные опросы. Более подробный рассказ об этом движении и условиях участия в нем вы можете найти здесь.

Рабочий день строго нормирован. В каникулы для 14-летних он не может превышать 4 часов, для 15-летних – 5 часов, а для 16-17-летних молодых людей – 7 часов. Работать можно и в учебное время: 14-15-летние по закону могут быть заняты не более 2,5 часов в день, ребята постарше – не более 4-х часов.

Связаться с управлением по молодежной политике по вопросам трудоустройства вы можете по телефону (+7 4852) 73-87-21, эл. почте yagmc@mail.ru. или обратиться по адресу г. Ярославль, улица Чкалова, 13а.