С 4 по 6 июня в Ростове Великом пройдет Калейдоскоп вкусов

ФОТО: Олег ПЕТРОВ

В ближайший уикенд в Ростове Великом будут отмечать День города. Красивый древний город ждет гостей от мала до велика – компании друзей, семьи с детьми. Всем здесь будет весело и интересно! Город готовит множество развлечений, от аттракционов до мастер- классов.

Уже традиционно в свой День города Ростов Великий станет и гастрономической столицей Золотого кольца. Частью общего праздника будет фестиваль «Калейдоскоп вкусов» – яркое гастрономическое событие от организаторов «Сырных выходных», которые очень полюбились ростовцам и гостям города.

ФОТО: Олег ПЕТРОВ

На праздник приедут со своей продукцией - уникальными сырами - десятки сыроделов из разных регионов России. Они создают на своих небольших сыроварнях удивительные крафтовые сыры, которые в Ростове сможет попробовать каждый. Мастера расскажут о тонкостях рождения сыра, который делают собственными руками. Взрослым это будет интересно, а дети, попробовав «вкусняшки», с малых лет начнут понимать, что такое настоящий сыр!

Другом и партнером Ростова Великого в организации фестиваля вновь стала компания «ХХI век», которая объединяет сыроделов России и зарубежных стран.

ФОТО: Олег ПЕТРОВ

Добавим, что компания устраивает фестиваль в Ростове Великом при поддержке Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, в сотрудничестве с властями города. Так что к качеству продуктов и разнообразию праздничной программы вопросов нет!

Приезжайте в Ростов, порадуйте себя, детей и друзей!