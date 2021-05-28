«Добровольцы Ярославии» при поддержке ТЦ «МебельМаркт» объявляют набор на курс жестового языка

Волонтеры собрались на базе Ярославской областной специальной библиотеки. Фото: архив ДЦ "Медведь"

В Добровольческом центре «Медведь» это знают лучше других, поскольку волонтеры ежедневно сопровождают людей с инвалидностью, в том числе и по слуху. Самая большая сложность при этом — установить взаимопонимание.

- Недостаточно владеть только дактилем, так называемой жестовой азбукой, — говорит Екатерина Лапина, организатор проекта, директор ЯРОО «Добровольцы Ярославии». - Необходимо открыть для себя и усвоить логическую связь между словами, понятиями и жестами, которым они соответствуют. На уроках это получается сделать через изучение бытовой лексики, разбор ежедневных жизненных ситуаций. Чтобы ученики могли отрабатывать навыки, мы приглашаем глухих людей на практические занятия. Интересно наблюдать, как прямо в реальном времени устанавливается связь между незнакомыми людьми и они начинают понимать друг друга без слов.

Добровольцы изучают язык жестов. Фото: архив ДЦ "Медведь"

Татьяна Кузнецова, руководитель PR-службы ТЦ «МебельМаркт», отмечает:

5 потоков курса уже выпущены, а с начала июня по новому запросу объявлен новый набор. Теперь на начальное обучение жестовому языку ждут специалистов, которым этот навык необходим в повседневной работе: врачей, социальных работников, чиновников и педагогов.

- Мы стараемся поддержать каждый проект своего партнера ЯРОО «Добровольцы Ярославии», выделяя необходимые средства. Когда речь зашла о приглашении на курс в качестве преподавателя лучшего специалиста-сурдопереводчика Марины Шурыгиной, руководство ТЦ «МебельМаркт» решило стать спонсором мероприятия. В течение двух летних месяцев будет проходить обучение, а в качестве экзамена ученикам предстоит рассказать о себе, «прочитать» стихотворение и даже исполнить песню.

Волонтеры демонстрируют полученные знания. Фото: архив ДМ "Медведь"

Если вы хотите записаться на курс, то для этого достаточно написать сообщение или позвонить по номеру +7(902)330-66-60, 8(4852)90-66-60.

Напомним, что ТЦ «МебельМаркт», где посетители смогут в комфортной обстановке подбирать интерьерные решения для своего дома, будет работать по адресу: ул. Малая Пролетарская, д.58.