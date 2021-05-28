Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 мая 2021 года: за неделю скончались 16 человек

Скриншот Яндекс.Статистика.
Всего заражений в Ярославской области: 40 825 (+77)
Всего заражений в России: 5 044 459 (+9 252)
Всего выздоровлений в Ярославской области: 38 900
Умерли в Ярославской области: 601 человека (+2)
Умерли в России: 120 406 (+404)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
За минувшую неделю в Ярославской области от коронавируса скончались 16 человек, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 545 ярославцев. Вылечились 454 человека.
На данный момент в COVID-госпиталях находится 558 пациентов: 384 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 174 с типичной клиникой COVID-19. На прошлой неделе, по данным на 21 мая, в клиниках лечение проходили 571 пациент.
Статистика заболевших по районам:
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Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 21469;
Рыбинск – 3889;
Ростовский МР - 2159;
г.о. Переславль-Залесский - 2255;
Тутаевский МР -1466;
Ярославский МР - 1417;
Угличский МР - 1513;
Борисоглебский МР - 1024;
Некрасовский МР -1052;
Гаврилов-Ямский МР – 828;
Пошехонский МР - 657;
Рыбинский МР - 524;
Даниловский МР - 462;
Мышкинский МР - 404;
Большесельский МР - 344;
Некоузский МР - 543;
Любимский МР - 322;
Первомайский МР - 302;
Брейтовский МР – 195.