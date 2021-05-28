Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 мая 2021 года: за неделю скончались 16 человек

Скриншот Яндекс.Статистика.

Всего заражений в Ярославской области: 40 825 (+77)

Всего заражений в России: 5 044 459 (+9 252)

Всего выздоровлений в Ярославской области: 38 900

Умерли в Ярославской области: 601 человека (+2)

Умерли в России: 120 406 (+404)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

За минувшую неделю в Ярославской области от коронавируса скончались 16 человек, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 545 ярославцев. Вылечились 454 человека.

На данный момент в COVID-госпиталях находится 558 пациентов: 384 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 174 с типичной клиникой COVID-19. На прошлой неделе, по данным на 21 мая, в клиниках лечение проходили 571 пациент.

Статистика заболевших по районам:

. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 21469;

Рыбинск – 3889;

Ростовский МР - 2159;

г.о. Переславль-Залесский - 2255;

Тутаевский МР -1466;

Ярославский МР - 1417;

Угличский МР - 1513;

Борисоглебский МР - 1024;

Некрасовский МР -1052;

Гаврилов-Ямский МР – 828;

Пошехонский МР - 657;

Рыбинский МР - 524;

Даниловский МР - 462;

Мышкинский МР - 404;

Большесельский МР - 344;

Некоузский МР - 543;

Любимский МР - 322;

Первомайский МР - 302;

Брейтовский МР – 195.