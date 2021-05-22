Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 мая 2021 года: скончались два человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 40 357 (+77)
Всего заражений в России: 4 992 554 (+8 709)
Умерли: 587 человека (+2)
Умерли в России: 118 125 (+386)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер