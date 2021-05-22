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Здоровье22 мая 2021 13:40

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 мая 2021 года: скончались два человека

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 22 мая
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 40 357 (+77)

Всего заражений в России: 4 992 554 (+8 709)

Умерли: 587 человека (+2)

Умерли в России: 118 125 (+386)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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