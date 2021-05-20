В Ярославле прошло заседание Ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО

ФОТО: Торгово-промышленная палата Ярославской области

В Ярославле 20 мая прошло заседание Ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО,

в котором принял участие президент ТПП России Сергей Катырин и руководители региональных ТПП. Они рассмотрели механизмы взаимодействия власти и бизнеса привлечения инвестиций, открытия новых рабочих мест и повышения доходов областного бюджета.

- Мы – не дотационная область, и, следовательно, в зависимости от того, как будут работать малые, средние предприятия и крупный бизнес, таковы и будут поступления в бюджет, а, значит, и уровень социальной поддержки населения, – сказал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий. – В прошлом году в условиях пандемии, нам удалось организовать площадку, на которой был выстроен конструктивный диалог власти и бизнеса.

ФОТО: Торгово-промышленная палата Ярославской области

Работу Ассоциации открыл президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он напомнил о главных направлениях работы ТПП до 2025 года. Среди них – совершенствование законодательства и правоприменительной практики в части упрощения условий ведения бизнеса и сокращения административных барьеров; совершенствование инвестиционного климата; развитие международного сотрудничества; подготовка кадров и развитие системы профессиональных квалификаций; повышение роли ТПП РФ в информационном пространстве.

В 2020 году большинство палат ЦФО, в том числе и ТПП Ярославской области, смогли перестроить свою работу и даже расширить спектр услуг за счет внедрения онлайн форматов взаимодействия с бизнесом, в том числе, в рамках реализации мероприятий государственных программ поддержки.

В настоящее время с целью развития сотрудничества и взаимодействия между палатами ТПП РФ разрабатывает сервис по организации обмена заказами на выполнение работ и оказание услуг по принципу «одного окна». Это требует объединения ресурсов торгово-промышленных палат и новых форматов консолидации.