Последние звонки в Ивановской области: как пройдут и кто может присутствовать

В департаменте здравоохранения Ивановской области рассказали, как будут проходить последние звонки в школах Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В департаменте здравоохранения Ивановской области рассказали, как будут проходить последние звонки в школах во время пандемии.

По словам директора департамента Артура Фокина, принять участие в торжествах смогут родители выпускников. Но лишь те мамы и папы, которые сделали прививки от коронавируса или имеют антитела к этой болезни.

- Данное послабление также касается артистов и фотографов, которые будут работать на школьных мероприятиях. Все последние звонки и выпускные в регионе будут проходить при условии строгого соблюдения мер эпидемиологической безопасности, - пояснил Артур Фокин.

За сутки в Ивановской области зафиксировано 59 новых случаев заражения COVID-19. Выписаны 24 человека. В стационарах продолжают лечение 726 пациентов, в том числе на койках с кислородом находятся 527 ивановцев, на аппаратах ИВЛ – 20.

Статистика летальных случаев за сутки пополнилась – скончались два человека: 71-летний пациент из Шуйского района и 81-летний пациент из Иванова.

- На оперативном штабе мы анализируем текущую ситуацию, и пока вопросов о смягчении мер не стоит. Исходим, наоборот, из пессимистичного сценария, который может потребовать, в том числе, ужесточение мер как вынужденный шаг, и особенно это актуально для тех, кто ещё не прошел вакцинацию, не переболел в краткосрочном периоде и не имеет антител к вирусу, - подчеркнул директор департамента.