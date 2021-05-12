«Охранника выгнали, старушку посадили»: в Ярославле после трагедии в Казани начали проверять школы

Так охраняют лицей в Санкт-Петербурге. Есть в Ярославской области что-то подобное? Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области после трагедии в Казани начали проверять безопасность школ. Одной из первых под проверку попала школа №40 Ярославля.

- Здесь есть металлические ограждения по всему периметру школьного двора, установлено видеонаблюдение, как внешнее, так и внутреннее. На входе видеодомофон, рамка металлоискателя, тревожная кнопка. Охрану осуществляет вахтер круглосуточно, - отчитался мэр города Владимир Волков.

Вчера глава области Дмитрий Миронов выразил свои соболезнования Татарстану, семьям и близким погибших, а также распорядился провести поверку во всех региональных школах. Родители учеников сразу же отреагировали на его пост в соцсетях. Во многих образовательных учреждениях функции охраны выполняют бабушки-вахтеры, которые вряд ли смогут противостоять вооруженному преступнику.

- Забавно, что под школьной «охраной» у нас понимается бабушка-вахтер. Но при этом на входах в администрации, правительство, мэрию и подобные госучреждения страны сидят солидные дяденьки, порой даже в составе 2-3 человек, - пишет Екатерина Хоменко.

- Металлоискатели и профессиональная охрана должна быть, да и камеры вокруг и вблизи объектов. А то на ЕГЭ обыскивают деток как закоренелых преступников, а безопасность самого дорогого – жизни - обеспечить не могут, - считает Ирина Юдина.

- Мы заключали договор с ЧОПом, сами оплачивали. И тут нам объявили, что нельзя, причину не сказали. Мужчина прелесть был, детей всех знал, не выпускал. Его выгнали, старушку посадили, - пишет Елена Козлова.

Мама одного из учеников школы №10 Ярославля привела пример того, как «охрана» работает в их образовательном учреждении:

- На вахте бабушка, которая не любит ни детей, ни их родителей. Хамство постоянно в адрес детей, жаловались руководству много раз на протяжении нескольких лет. Все остается на своих местах. Однако, пока она пыталась не пустить нас мыть класс, зашли мужчины, сказали, что они по делам – пропустила их без проблем. О какой охране идет речь?

В департаменте образования мэрии Ярославля по сообщению родителя пообещали провести проверку в этой конкретной школе.

- А у нас в школе три входа (сделали из-за коронавируса). Где главный – сидит женщина. А два других вообще без контроля, даже без бабули. Заходи кто хочет, делай что хочешь, - пишет Екатерина Иеронова.

Однако многие ярославцы считают, что только качественной охраной ситуацию не справить.

- Ну, посадят при входе обученного охранника, ну что это даст? Убийца что, будет разрешение просить зайти в школу, детсад? Бросит гранату, убьет выстрелом в упор охранника и пойдет по коридорам стрелять без разбора. Не с охраны начинать нужно, а с профессиональной работы психологов. Люди, раздающие разрешения на оружие, головой должны отвечать за свои справки. Ладно, если бы он медкомиссию давно проходил и потом свихнулся, а то ведь только в апреле получил разрешение - значит уже проблемы у парня были. Вот главный вопрос, а не в том, что бы всю страну в тюрьму превратить, - считает Валентина Бабенко.