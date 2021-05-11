Школы Ярославской области проверят после нападения на гимназию в Казани

Утром 11 мая в здании гимназии №175 Казани прогремели выстрелы и взрыв

Во всех школах Ярославской области пройдет внеочередная проверка безопасности. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Миронов.

Поводом стала сегодняшняя трагедия в гимназии №175 Казани. Около 9 часов утра 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение и открыл стрельбу из автоматического оружия. Погибли дети и сотрудники школы.

- Выражаю самые глубокие соболезнования Татарстану, семьям, родственникам и друзьям погибших. Это страшная трагедия. Понимаю, что сейчас родители обеспокоены безопасностью своих детей. Поручил главам муниципальных образований, департаменту образования и департаменту региональной безопасности провести внеочередную проверку во всех школах области, - сообщило губернатор Ярославской области Дмитрйи Миронов.