Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 мая 2021 года: 77 ярославцев заразились, двое скончались

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 39 426 (+77)
Всего заражений в России: 4 888 727 (+8 465)
Умерли: 552 человека (+2)
Умерли в России: 113 647 (+321)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер