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Здоровье10 мая 2021 11:44

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 мая 2021 года: 77 ярославцев заразились, двое скончались

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 10 мая
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 39 426 (+77)

Всего заражений в России: 4 888 727 (+8 465)

Умерли: 552 человека (+2)

Умерли в России: 113 647 (+321)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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