Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Ярославле: список, схема перекрытия

В Ярославле 9 мая будут перекрыты центральные улицы
Фото: Мэрия Ярославля
Завтра, 9 мая, в Ярославле из-за празднования Дня Победы будут закрыты для движения, стоянки и остановки многие дороги в центре города. Ограничения начнут действовать с 6 часов утра и продлятся до 22:00.
Ограничения начнут действовать с 6 часов утра и продлятся до 22:00.
Фото: Мэрия Ярославля
Список перекрытых дорог:
- Волжская набережная,
- улица Терешковой,
- улица Суркова,
- улица Флотская,
- Флотский спуск,
- улица Советская,
- улица Кедрова,
- улица Волкова,
- Советский переулок,
- Народный переулок,
- Советская площадь,
- площадь Челюскинцев,
- улица Почтовая,
- улица Кирова,
- улица Нахимсона,
- улица Андропова,
- улица Первомайская,
- Первомайский бульвар,
- Депутатский переулок,
- улица Максимова,
- улица Трефолева,
- Которосльная набережная,
- Московский проспект,
- Мукомольный переулок,
- Большая Октябрьская,
- улица Свободы,
- улица Пушкина,
- улица Свердлова,
- улица Некрасова,
- проспект Октября.