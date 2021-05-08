Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Ярославле: список, схема перекрытия

В Ярославле 9 мая будут перекрыты центральные улицы Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 9 мая, в Ярославле из-за празднования Дня Победы будут закрыты для движения, стоянки и остановки многие дороги в центре города. Ограничения начнут действовать с 6 часов утра и продлятся до 22:00.

Ограничения начнут действовать с 6 часов утра и продлятся до 22:00. Фото: Мэрия Ярославля

Список перекрытых дорог:

- Волжская набережная,

- улица Терешковой,

- улица Суркова,

- улица Флотская,

- Флотский спуск,

- улица Советская,

- улица Кедрова,

- улица Волкова,

- Советский переулок,

- Народный переулок,

- Советская площадь,

- площадь Челюскинцев,

- улица Почтовая,

- улица Кирова,

- улица Нахимсона,

- улица Андропова,

- улица Первомайская,

- Первомайский бульвар,

- Депутатский переулок,

- улица Максимова,

- улица Трефолева,

- Которосльная набережная,

- Московский проспект,

- Мукомольный переулок,

- Большая Октябрьская,

- улица Свободы,

- улица Пушкина,

- улица Свердлова,

- улица Некрасова,

- проспект Октября.