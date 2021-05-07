В Ярославской области завершается губернаторская акция «Подарки победителям»

Подарки ветеранам Великой Отечественной войны уже доставлены почти по всем адресам. Фото: Правительство Ярославской области

- Подарки доставлены уже почти по всем адресам, осталось навестить 38 участников Великой Отечественной войны. Например, сегодня подарки отвезут Василию Николаевичу Алексееву, - написал губернатор Ярославской области. - Василий Николаевич был призван в далеком 1942 году на Юго-Западный фронт. Был артиллеристом в первом Гвардейском механизированном корпусе 3-й бригады.

Весной и летом 1943-го батальон, в котором служил Василий Николаевич, все время был в наступлении. Обошли весь Донбасс, на Украине дошли до Запорожской области. Освобождали все местности юго-восточной части Украины. В октябре 1944 года Василий Николаевич был направлен на учебу во второе Ростовское училище самоходной артиллерии. А 22 марта 1947 года назначен командиром орудия в звании старшего сержанта. И вскоре вернулся домой в Ярославль. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

Вот таких замечательных, мужественных людей мы поздравляем накануне великого праздника Победы! Конечно, о героях нужно помнить не только 9 Мая, но и круглый год. Поэтому мы стараемся окружить наших победителей вниманием, помогать и в бытовых, насущных вопросах. Все меньше ветеранов, все меньше тех, кто помнит тот самый, первый День Победы, поэтому наш долг – быть рядом.