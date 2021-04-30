«Забирайте, все равно сдохнет»: ярославна нашла сбежавшую собачку спустя четыре года

Так выглядела Маруся до того, как пропала. Фото: Елена Матвеюк

В 2017 году у ярославны Елены Матвеюк пропал маленький четвероногий друг - йорк-терьер Маруся.

Дома у женщины жили три собачки и, когда она собралась съездить на отдых в Санкт-Петербург, встал вопрос, куда их деть на время отпуска.

С собой их Елена никак не могла взять. У друзей пушистых малышей оставить не получилось, поэтому хозяйка решила снять номер в специальной гостинице для животных. Руководство убедило женщину, что собачки будут в безопасности.

Отпуск уже подходил к концу. За день до возвращения Лене позвонили с новостью, которая принесла слезы и боль. Администрация зоо-гостиницы сообщила, что питомцы сбежали.

Как же так вышло, ведь обещали, что собаки находятся в безопасности? Ответа Елена так и не получила, лишь отговорки.

- Не виню всех сотрудников, виню только одну особу, которая это допустила. В этот злополучный день в зоо-гостинице она была одна. Когда собаки сбежали, другие сотрудники приехали и помогали нам в поисках, тоже расклеивали объявления. А та, что потеряла собак, даже извиниться внятно не могла, - рассказала Елена "КП-Ярославль".

Несколько дней Елена и друзья искали животных. Звонки по поводу пропавших собак из постов в Интернете и расклейки объявлений, казалось, будут вечными. Спустя пару дней двоих питомцев удалось отыскать, а Маруся пропала окончательно.

Такой Марусю нашла Елена. Фото: Елена Матвеюк

Прошло четыре года и все это время Елена и ее семья не оставляли надежды найти пушистую малышку с черными озорными глазками. На каждый пост о пропавшем йорке сердце снова замирало и надеялось на лучшее. И вот наконец-то повезло.

"ВКонтакте" жители разместили пост, что похожую на Марусю собачку видели на улице Радищева. Елена обрадовалась, попросила придержать и сразу выехала на место. Это время малышка жила с пожилой женщина, у которой большие проблемы с алкоголем.

- Как у нее оказалась Маруся я понятия не имею. Этой женщиной была изложена целая легенда, что она с ней двенадцать лет живет. Но соседи сказали, что года три-четыре. Нашу малышку нам отдали за бутылку водки и проводили со словами "Да забирайте, она все равно скоро сдохнет". Еще соседи той бабушки рассказали, что она Марусю выгоняла из дома. Да и забирали мы собаку всю в колтунах, грязную. Понятно, что никто за ней не ухаживал, - продолжает рассказ Елена.

Как Маруся попала в общество пенсионерки Елене выяснить не удалось, то это уже и неважно. Свою родную собачку Елена узнала сразу же, по "изюминке": загибу на хвостике и особенности глазок.

Сейчас Елена и Маруся снова вместе, живут душа в душу и очень любят друг друга. Хозяйка до сих пор удивляется, как после стольких лет скитаний ее питомец остался жив, ведь она такая хрупкая и беззащитная.

- Удивительная история - Маруся нашлась спустя почти 4 года. В суд ни на кого мы подавать не собираемся. Главное, что она снова с нами, пусть и прошло столько времени. Все случившееся пусть будет на совести той сотрудницы гостиницы, - рассказала Елена Матвеюк "КП-Ярославль".