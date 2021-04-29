Ярославцам рассказали и показали, что планируют сделать на месте Ленинского рынка

Ленинский рынок станет пространством нового формата. Изображение: Ginza Project

Вчера, 28 апреля, прошла презентация проекта реконструкции Ленинского рынка. Компания Ginza Project, которая занимается проектированием, собирается превратить рынок в общественное пространство, где можно будет не только купить продукты, но и интересно провести свободное время.

- Мы хотим создать пространство нового формата. Сохранить то, что есть, и добавить новое. Это будет не просто рынок, а место коммуникации людей, - рассказал генеральный директор компании Алексей Волков.

Работы будут идти до конца лета 2022 года. При этом рынок продолжит работать: ремонт планируют вести вечерами и ночами.

Специалисты собираются обновить само здание рынка, коммуникации и торговое оборудование. В новом пространстве будет работать фут-корт с русской, вьетнамской, японской, итальянской и грузинской кухнями, уличная ярмарка, детская комната. Возможно, что откроется блошиный рынок.

Работы будут идти до конца лета 2022 года. Изображение: Ginza Project

- Когда мы говорим про новый формат рынка, мы имеем в виду не просто новые чистые полы и новое оборудование. Это новая философия. Рынок – это живой организм. Для нас важен покупатель, но важен и тот продавец, который работает сейчас, тот, который, возможно, зайдет в будущем. Придя на наш объект, он должен захотеть на нем работать, - пояснили проектировщики.

Ленинский рынок был продан в прошлом году новому хозяину за 145 миллионов рублей. Собственником стала компания «Дордой», которая сразу заявила, что собирается вложить в развитие объекта около 200 миллионов рублей.