Россиянку разыскивают за съемки откровенного видео на священной горе в Индонезии. ФОТО: соцсети

22-летней модели и актрисе фильмов для взрослых из Рыбинска Веронике Т., более известной под ником MihaNika69, и ее спутнику грозит до 2 лет 8 месяцев лишения свободы за непристойное поведение в общественном месте. Туристку из России ищет полиция, а разгневанные жители Индонезии требуют для влюбленных сурового наказания.

Парочка сняла свои любовные утехи на видео и выложила ролик на порноресурсе. Но роковая ошибка гостей из России заключалась даже не в съемках откровенного видео, а в том, что для своих утех они выбрали гору, которая считается священной у местных жителей. Естественно, их такое осквернение святыни привело в негодование, и теперь они требуют "найти и наказать".

Пока ролик не удалили, его успели просмотрели более 1,2 миллиона пользователей. Они-то и узнали в порнозвезде 22-летнюю модель и актрису фильмов для взрослых MihaNika69. Если она и ее спутник, второй участник скандальной съемки, все еще находятся в Индонезии, вряд ли в ближайшее время поклонники Вероники смогут наслаждаться ее новыми роликами.