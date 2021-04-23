Восточные танцы – серьезное и многообразное искусство

ФОТО: предоставлено организаторами "Восточного экспресса"

24 и 25 апреля в Ярославле пройдет IX региональный конкурс исполнителей восточного танца «Восточный экспресс», на котором его участницы докажут, что это искусство восточного танца многообразно, интересно и достойно внимания.

О стилях танцев востока, их пользе для здоровья и ложных стереотипах мы поговорили с профессиональной танцовщицей, руководителем собственной студии восточного танца и организатором «Восточного экспресса» в Ярославле Ириной Кротовой.

- Ирина, расскажите, пожалуйста, как давно вы пришли в восточные танцы? Что вас привлекло именно в этом направлении?

-Я оказалась здесь исключительно из-за здоровья. Первый раз пошла без особого желания, договоренность с преподавателем уже была и я решила, что лучше ее не подводить. Сходила и пропала, произошло какое-то озарение и я танцую уже 18 лет.

- Изменилось ли танцевальное искусство востока со временем?

- Конечно, все изменяется и искусство – не исключение. Есть определенные традиции, которые сохранились и бережно поддерживаются очень многими танцевальными школами и отдельными артистами. В то же время, есть те, кто заточен лишь заработать побольше денег на востоке. Но мы хотим развивать его именно как искусство и, думаю, что это у нас получается.

- Существует стереотип, что восточные танцы – это легкое развлечение, и любой желающий может взять и повторить какую-то связку...

- Со стороны смотреть всегда легко. Сделать это правильно может далеко не каждый. Первый год обучения – всегда базовый набор движений, который должен отрабатываться достаточно серьезно.

- А еще есть стереотип, что любой восточный танец – это танец живота. Но ведь это заблуждение, на самом деле в востоке существует обилие разных стилей?

- Именно поэтому я и захотела сделать в один из конкурсных дней этнический концерт, на котором будет представлен разнообразный восточный, и не только, фольклор. Это танцы Египта, Алжира, Туниса, Мавритании, где существуют старинные обрядовые танцы. Также планируем показать традиционные танцы той части Европы, которая прилежит к Средиземному морю – юга Испании. Там произошло слияние двух культур: арабского фламенко и испанского востока.

Если рассматривать восточный край, то будут представлены направления стран Персидского залива, Ирака - эти направления будут представлены. Кроме этого – танцы Китая, Южной и Северной Индии. Цыганские танцы – удивительный стиль по своей технике, этот народ проживает в самых разных уголках мира. Это можно будет понять по выступлениям русских и египетских «цыган». Они вобрали в себя множество особенностей разных культур из-за кочевого образа жизни.

Зарождение восточного танцевального искусства произошло в Египте. Эти танцы тогда имели обрядовый смысл, например, танцами роженице пытались облегчить процесс родов. Многие танцы представляли собой обращение к богам с разными просьбами – о дожде, об урожае.

- Правда ли, что восточные танцы полезны для женского здоровья?

-Конечно, проще беременеть, проще рожать. Были случаи в коллективе, когда женщины не могли забеременеть по несколько лет, а начинали заниматься - и все складывалось хорошо. Во время исполнения восточных танцев происходит внутренний массаж мышц, которые не задействованы при иных физических нагрузках. В наших танцах такие движения называют еще «мелкая техника». Задействуются мышцы, которые связаны с женскими органами, благодаря этому улучшается кровообращение.

ФОТО: предоставлено организаторами "Восточного экспресса"

- В каком возрасте лучше всего заниматься восточными танцами?

- Самые младшие воспитанницы – четырехлетние, самой старшей танцовщице коллектива, которая недавно закончила выступать, за 60. Я знаю нескольких танцующих женщин, которые переступили 70-летний порог, и это здорово! В конкурсах существуют различные возрастные номинации, поэтому это искусство подвластно любому, вне зависимости от количества лет.

- Если человек вдруг захотел заниматься такими танцами, сколько времени нужно, чтобы познать азы пластичности, ритмичности и артистизма?

- Все индивидуально. У человека должны быть желание, талант и трудолюбие. Еще много зависит от педагога. Эти вещи между собой очень тесно связаны. Иногда есть талант, но нет желания или наоборот. Я считаю, что трудолюбие и педагог могут поднять даже малоталантливого человека.

- На Востоке очень интересные костюмы: яркие, с обилием сверкающих страз. Есть ли какая-то символика в цветах или формах?

- Есть мода, как и везде. Уже очень мало используют бисерную навеску, хотя раньше она была популярна. Сейчас в основном крепятся стразы. Также в тренде «лапшичка» - трикотажный нарезанный бифлекс, на него нашивают стразы и получается очень красиво. Если брать какие-то фольклорные аутентичные направления, то обычно используют цвета пустыни: серо-голубой – небо, молочный – солнце, желтый, бежевый, коричневый, терракотовый, черный и кирпично-красный.

- Ирина, вы ведь еще преподаете в своей танцевальной школе. С кем интереснее работать: с маленькими, с подростками или со взрослыми?

-Подростки уже, как взрослые. Они толковые, быстро соображают, им не нужно разжевывать материал. С детьми бывает удовлетворение и чувство радости, когда после упорной работы у них начинают получаться отдельные движения. Маленькие быстрее хотят на сцену: надеть красивый костюм, навить кудри и накрасить губы.

- А ваши ученицы будут участвовать в «Восточном экспрессе»?

- Практически все, самой маленькой участнице – 6 лет, она уже готова к конкурсам и участвует в них с 5 лет.

ФОТО: предоставлено организаторами "Восточного экспресса"

- Как будет строиться гала-концерт? Кто выступит на нем?

- Это будет смешанный концерт. Я пригласила большое количество ярославских и не только коллективов с фольклорными номерами, не будет ни одного повторяющегося стиля. Также примут участие приглашенные судьи и два музыканта с восточными барабанами - дарбудаками в качестве живого аккомпанемента.

- На этот конкурс приедет Президент Лиги профессионалов восточного танца Елена Рамазанова. От чего зависит ее присутствие на подобных мероприятиях? Для участников это радость или больший градус ответственности?

- Приезд Елены зависит от ее графика и желания. Для выступающих – это счастье. К ней все стремятся подойти и узнать мнение о своем выступлении. В ней сочетается множество великолепных качеств: профессионализм, честность, коммуникабельность, доброта и открытость. Елена – настоящий мастер своего дела.

«Восток – дело тонкое» и это действительно очень разнообразный мир со своими традициями, устоями, самобытностью и богатой культурой.