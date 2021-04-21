Жену утопили, мужа сожгли: в Твери начался суд над "черными риелторами", которые орудовали в Тверской и Ярославской областях

Трое жителей Ярославской области, две женщины и мужчина, обвиняются в убийствах и мошенничествах. Скриншот с видео СКР по Тверской области

В суде Твери начался процесс над жителями Ярославской области - 36-летней женщиной и 42-летним мужчиной. Дело в отношении третьей подельницы 52 лет от роду выделено в отдельное производство, так она во всем призналась и пошла на сделку со следствием.

По версии следствия, незаконные сделки с недвижимостью подсудимые проворачивали в 2019 году в Тверской и Ярославской областях. На их "работу" сотрудники правоохранительных органов вышли после того, как 23 сентября 2019 года в реке Нерль Тверской области обнаружили тело женщины: ее утопили, привязав к спине два металлических диска. Личность погибшей установили и выяснили, что ей принадлежали две квартире в Ярославле, которые после смерти перешли в собственность другим людям.

Также следователи установили, что после расправы с владелицей квартир, злоумышленники убили и ее супруга, опасаясь, что тот начнет поиски жены. Мужчину заживо сожгли недалеко от дороги Гаврилов-Ям - Пружинино в Ярославской области.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области и управления по раскрытию резонансных преступлений ГУУР МВД России установили, что преступления совершили две женщины 1985 и 1968 годов рождения и мужчина 1979 года рождения. Двоих задержали, а одна подозреваемая успела скрыться. Ее взяли 5 февраля прошлого года. Свою вину ярославна отрицать не стала и согласилась сотрудничать со следствием.

- Благодаря тесному взаимодействию следователей СК РФ по Тверской области с органом дознания, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников, были установлены подозреваемые, а также добыты доказательства их причастности не только к убийству женщины, но и к мошенничеству в отношении последней, а также к убийству ее супруга. При поддержке сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, а также сотрудников уголовного розыска областного МВД, было установлено также местонахождение трупа потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Тверской области.